黑白集／老是狀況外 王美花、吳秀梅太失職

大陸將針對台灣進行大規模貿易壁壘調查，讓產業界焦慮不已，擔心吹響中斷ECFA的前奏曲。面對此一經貿重大變數，經濟部長王美花以及食品主管機關食藥署長吳秀梅卻處於離線「登出」的狀況，簡直令人瞠目結舌。

這幾年來，台灣經濟對大陸貿易依存度愈來愈高，民進黨 官員卻只忙著嘴巴抗中，甚至還當成行政怠惰的擋箭牌。陸方祭出貿易壁壘調查，面對立委詢問可能影響與後續措施，王美花卻一概說「還不知道」，像個局外人似的，也難怪立委看不下去。

而台灣禁了大陸830項農漁產品，勢必是調查的重點項目，食藥署也一樣狀況外。先前大陸實施海外食品註冊新制，上路前8個月就向全球公告，食藥署不當回事，拖了大半年才在陸方提醒下，趕緊要求業者在7天內提出申請。面對業者抱怨，吳秀梅卻振振有詞地說，自己也只比大家早一天知道，把自身的失職推給大陸太晚通知，有夠賴皮。

沒想到後來食藥署還搞烏龍，把原可由企業自行送件低風險的「糕餅類」鳳梨酥，錯當成須由政府統包送件屬高風險的「包餡麵食」類，害大量鳳梨酥業者被退件。食藥署出包在先，蔡政府還帶風向，擺出受害者姿態怪罪大陸給台灣「穿小鞋」刁難。

有王美花跟吳秀梅這種官員，台灣企業與民眾真的有夠倒楣。