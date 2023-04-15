藍委批賴清德投機 喊獨又想擁抱中華民國

國民黨立委鄭麗文（圖左）14日表示，副總統賴清德是投機政客，對國家定位講不清楚、說不明白。(記者程遠述／攝影)

副總統賴清德 日前被民進黨提名為總統參選人時表示，台灣沒有統獨問題，且事實上已經是主權獨立國家，不必另行宣布獨立，並稱2024不是戰爭與和平的選擇，而是民主與專制的抉擇。

國民黨立委鄭麗文批評，賴清德多次重申台獨，被稱為台獨金孫，現為了總統位子把理想丟到垃圾桶，說不用宣布獨立，又要擁抱中華民國 ，但中華民國憲法開宗明義就是一個中國，賴清德一方面怕得罪獨派、一方面又怕主張一中政策 的美國「疑賴」，成為投機政客，對國家定位講不清楚、說不明白。

國民黨立法院黨團昨在立法院舉行記者會。鄭麗文表示，賴清德2014年說台獨是台灣共識，2017年自稱務實台獨工作者，2018年說台灣需要新憲法，但民進黨歷經蔡英文總統兩任執政沒宣布台獨，現在賴清德也說沒統德問題，難道台獨不再是共識？台獨被賴清德掃進歷史灰燼，「不需要報告民眾清楚嗎？」

鄭麗文指出，要問問賴清德，現認為需不需要制憲建國？還是賴清德、台獨沒下架，只是躲在「中華民國」的殼裡面借殼上市？

鄭麗文指出，賴清德從台獨轉向到中華民國，兩岸的確沒互相隸屬，但同屬一個中國，就像友邦瓜地馬拉總統說的，一個中國就是中華民國，且不管是美國總統拜登等美方都強調美國主張一中政策，國際社會對一中政策立場也沒改變，也要問賴清德，遵不遵守這樣的一中政策？

鄭麗文表示，目前台灣壓倒性民意未改變，就是兩岸維持現狀，而這樣的磐石就是中華民國，美國也不樂見、不支持兩岸為台獨打仗，賴清德怕美國對他長期主張台獨有疑慮，所以喊和平保台等來表態，但又怕獨派對他不諒解，根本就是投機政客，對國家定位講不清楚。

鄭麗文並提及，他認為台灣唯一共識就是民主，在中華民國憲法底下維持現狀，前總統馬英九所說的不統不獨不武為主張，「要選總統離不開不統不獨不武」，她歡迎賴清德加入，賴清德終於要代表民進黨選總統，對於兩岸論述及國家定位，應說清楚講明白。