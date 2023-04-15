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徵召侯友宜？朱立倫：團結可團結力量 續與郭台銘聯繫

記者程遠述／台北15日電
被問到徵召提名相關問題，國民黨主席朱立倫今受訪時表示，任何破壞團結事情都不能做，應爭取最多朋友、團結所有可團結力量，也會跟鴻海創辦人郭台銘持續保持聯繫。（記者程遠述／攝影）
被問到徵召提名相關問題，國民黨主席朱立倫今受訪時表示，任何破壞團結事情都不能做，應爭取最多朋友、團結所有可團結力量，也會跟鴻海創辦人郭台銘持續保持聯繫。（記者程遠述／攝影）

國民黨總統參選人徵召提名作業進行中，被問到黨中央傳出內定新北市長侯友宜、被批評為對另一可能人選鴻海創辦人郭台銘「出老千」？國民黨主席朱立倫今受訪時表示，任何破壞團結事情都不能做，應爭取最多朋友、團結所有可團結力量，也會跟郭台銘持續保持聯繫。

朱立倫今到板橋高中出席中華外內丹功觀摩展演活動。被問到是否「出老千」、已要徵召侯友宜？朱立倫表示，綠營希望破壞藍軍團結，製造內鬥。

希望要記取教訓，任何破壞團結事情都不能做，也呼籲大家要爭取最多朋友、避免製造敵人。

朱立倫表示，過程大家一起努力，不管幾階段，就是爭取朋友、避免造成敵人，現在黨內整合了，但非國民黨、藍軍也都要給予尊重來團結大家，例如民眾黨朋友包括民眾黨主席柯文哲，為了台灣好、讓民眾過好日子，也要團結在一起，一起努力。

被問到郭台銘今天預計結束訪日返台，是否會和郭台銘會面，朱立倫表示，郭台銘訪日對台灣產業很重要，郭台銘為台灣經濟、科技上的成就獲肯定，也是藍軍重要資產，他會持續保持聯繫，要團結所有可以團結的力量爭取勝選。

有媒體也問，國民黨智庫執行長柯志恩在美國透露說徵召日期是5月20日，朱立倫則表示，他認為柯志恩強調的重點是團結更多力量，這次提名時程上比過去4、 5屆都來得早，一定會穩紮穩打，一定比過去早，會在適當時機徵召候選人。

也有記者問傳出國民黨中央持續有做總統民調，有份內參民調郭台銘已超車侯友宜？朱立倫表示，黨相關組織持續都在做民調，包括許多國家政策，不只選舉，會針對一些國民黨的弱點及應強化重點，不斷改進。

媒體並問，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說想找國民黨台南市前議員謝龍介參選台北市士林、大同選區立委。朱立倫先是「啊？」一聲表示疑問，再表示自己是第一次聽到此說法。

朱立倫並說，謝龍介很強，大家從南到北都想找他，朱並反問「是黃呂錦茹說要找的嗎？」，再接著表示，他想謝龍介是台南大將，就像柯志恩也很多人想找（只選立委），不過柯志恩是要拚進高雄市政府。

國民黨 郭台銘 民調

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