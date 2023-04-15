就安基金濫發補助 挨批暗黑金庫 淪政策買票工具

勞動部就業 安定基金設立目的，是為促進國民就業與勞工 福祉，但近年卻成部會和縣市「提款機」，除這次引發爭議的補助高雄「25淑女事件」活動3000萬元（台幣，下同，約98萬美元），還曾補助機車行轉型、紓困 觀光業、給雇主基本工資薪資補貼連兩年49億，立委批評就業安定基金濫發補助前科累累，難以接受。

勞動部日前透過聲明稿說明補助「25淑女事件」緣起，是去年11月23日的會議上，有就安委員提出臨時動議討論，並經會議決議同意，目的是讓社會大眾了解性別工作平等法通過至今的意義、彰顯女性勞動價值。

不過，有就安基金委員透露，勞動部未經就安基金管理會同意，逕自擬定補助作業要點，且經勞動部初步審查各縣市提案後，才拿到會議上要就安委員「畫押」，無疑是「先上車、後補票」，不符合程序正義。

時代力量立委王婉諭說，勞動部就安基金濫發補助前科累累，甚至被稱為勞動部的「暗黑金庫」。例如，2020年核定70萬元，用於與國道收費員自救會的訴訟案件聘任律師費用，本應捍衛勞權的勞動部，竟用就安基金控告弱勢的勞工。

王婉諭說，2012年當時還沒升格的行政院勞工委員會，動用就安基金2000萬元左右，找了80個律師，控告300名關廠工人。就業安定基金遭質疑成各部會「小金庫」，其實基金規模不斷擴大，從106年度（2017年）基金用途決算數135億餘元，截至111年度（2022年），該決算數已衝至約325.5億元，翻倍成長。

據109年度（2020年）就業基金決算書，在促進國民就業計畫項目下的「會費、捐助、補助、照護、救濟與交流活動費」中，原來預算編列70.6億餘元，最後決算數高達112億餘元，成長比例達58.5％。

110年度（2021年）就業基金決算書中，勞動部移用「會費、捐助、補助、照護、救濟與交流活動費」來辦理疫情紓困計畫，從原來編列約8.5億元，最後竟決算44.5億餘元，成長425.94％。

民眾黨立委邱臣遠說，就業安定基金使用範圍廣泛，只要與基金宗旨及年度計畫沾上邊的活動都在支出範圍，容易變相成為執政黨小金庫，獨厚執政黨執政縣市。尤其這兩年多來受疫情影響，各行各業勞工都需要補貼，「很容易就成為執政黨政策買票工具」。

民進黨立委賴瑞隆表示，就業安定基金的用途、運作要依照規範使用，也該受到監督，但是不應該以政治的角度擴大解讀，以免讓就業安定基金失焦。

有就安委員透露，當時大家都認同彰顯女性勞動價值的意旨，所以決議通過「25淑女事件」補助，但對於補助金額、運用方式，並未多加討論。直到今年3月1日的會議，委員們才知道勞動部已在去年12月訂定補助作業要點，不但地方政府已完成提案，勞動部也完成初步審查。

進一步檢視6縣市提案計畫，拿到3000萬補助的高雄市洋洋灑灑寫了13頁，拿600萬的屏東縣寫了8頁，提了兩項計畫的嘉義縣政府寫了6頁，補助100多萬元，其餘只拿到十幾、20幾萬的新竹縣、彰化縣、嘉義市都只寫了4頁。該名就安委員表示，其他縣市計畫一看就很隨便，且委員們也都注意到各縣市補助金額懸殊。

另一名就安委員說，勞動部當時僅簡列各縣市提案、經費表格，遭幾名委員質疑行程流程太過簡略。有委員也提到，補助要點未經委員會討論就擅自發佈，委員們即便紛紛提醒行政程序不完備，勞動部也承認，委員們也只能勉為同意。

勞動部官員強調，後續皆依照就安基金程序辦理，核發補助金額是依照各縣市政府提案審核，不是由勞動部分配，只是縣市計畫規模有大有小，金額才有差異。