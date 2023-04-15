八八槍擊案 綠酸國民黨黑金 藍批民進黨甩鍋

台南學甲八八槍擊 案，台南地檢署昨偵結，起訴學甲慈濟宮董事長王文宗、「紅龜」洪政軍等八人。王文宗昨回應，他自己沒有不法，對槍擊案完全不知情，台南市長黃偉哲說，感謝檢調辛苦辦案，讓真相水落石出，透過檢方起訴與法院審理，還給台南一個公道。民進黨 立委表示，王文宗與藍營關係密切，國民黨 最沒有資格講反黑金。

對於被南檢起訴，王文宗表示，洪政軍是他認識廿多年的老友，洪到大陸時有打電話找他，並到飯店拿新冠肺炎藥物，不知違反什麼法令，兩人互相幫忙是很正常的事，更沒有所謂藏匿人犯的事。

黃偉哲表示，感謝檢調辛苦辦案，讓真相水落石出，透過檢方起訴與法院審理，還給台南一個公道，這案件進度全國矚目，全國人民都在看，盼「司法歸司法，政治歸政治」。

台南八八槍擊案，藍營多次質疑，曾任台南市長的副總統賴清德縱容台南成為「黑金故鄉」。民進黨立委林俊憲說，王文宗與藍營關係密切，王被起訴，證明國民黨只是用政治口水抹黑民進黨，地方最深層的「暗黑勢力」就是國民黨，國民黨在各縣市都有黑金勢力盤據，國民黨最沒有資格講反黑金。

國民黨立委謝衣鳯則表示，尊重司法，當然也應毋枉毋縱，不過台南黑金問題層出不窮，在台南市長期執政的民進黨要負最大責任，且光電、綠電政策下產生許多弊端，也都是民進黨政府執政的結果，謝衣鳯指出，綠營不要因為有一個國民黨背景的人，就想全部甩鍋給國民黨。