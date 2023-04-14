總統提名 國民黨秘書長：黨內態勢明顯就是侯友宜

新北市長侯友宜13日回應，國民黨一定是團結所有人，所以黨有節奏跟規畫。(記者陳正興／攝影)

外界關注國民黨 2024總統人選，國民黨秘書長黃健庭昨天公開表示，現在黨內態勢非常明顯，「就是侯友宜 市長了」。他說，不管今天是提名鴻海創辦人郭台銘 還是新北市長侯友宜，他們都表達如果提名對方，都願意全力來支持。

黃健庭表示，黨主席朱立倫講得非常清楚，提名是有步驟的，黨內要先整合，「基本上，國民黨黨內現在大概態勢也非常明顯，就是侯友宜市長了」，侯友宜也算是表態了，實力也最堅強。

不過，黃健庭隨後又受訪澄清，國民黨的總統提名作業可分為三個階段。侯友宜是第一階段整合黨內的共識，郭台銘是第二階段整合泛藍的共識，接下來還有第三階段要整合民眾黨等非綠陣營。他的意思是，現在已經完成第一階段的整合，在黨內可能的人選裡面，大家最有共識的就是侯友宜。

黃健庭說，郭台銘在藍營非常重要，支持郭台銘的聲音也很多，他當然也是國民黨考量的人選之一。黃強調，要看這段時間社會氛圍，大家最期待、最能勝選的是誰，那就是國民黨要提名的人，時機成熟就是國民黨做出最後宣布的時候。

正在訪日的郭台銘昨表示，想看日本在政策可供台灣借鏡的方向，更重要的是要搭一座橋樑，讓台灣與日本共同建立完整的產業技術創新人才中心，這才是讓台灣經濟前進的方法，「過去做不到的，郭台銘來做，台灣需要一個很棒的CEO」。

黃健庭昨天也拜會表態參選總統的監察院前院長王建煊，黃說，王建煊也認為侯友宜、郭台銘是很好的人選，如果黨中央可以無私；公正選出一位來團結，王覺得是有機會的。

民進黨總統候選人賴清德把2024大選定調為「民主跟專制的抉擇」，侯友宜說，中華民國在1996年後就是民主化的國家，但現在所看到的，就是政府內政停滯、百廢待舉，這才是要立即改革，讓人民能夠過一個安心的好日子，所以我們要拚好日子。

新北市議會總質詢時間從6月5日開始，若議程不變，國民黨議員認為，國民黨若在總質詢前先徵召侯，侯不是在會期中請假，就是以總統參選人身分備詢，都不利侯的選情。國民黨團希望總質詢提早至四月底，使侯可以盡早接受徵召。