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國民黨評估北市8區立委勝率高 最怕士林大同區王世堅

記者楊正海／台北14日電
台北市黨部主委黃呂錦茹14日在《POP撞新聞》接受黃暐瀚專訪。(取材自《POP撞新聞》)
台北市黨部主委黃呂錦茹14日在《POP撞新聞》接受黃暐瀚專訪。(取材自《POP撞新聞》)

國民黨台北市立委黨內初選，部分選區廝殺激烈，艱困選區卻靜悄悄。台北市黨部主委黃呂錦茹上午在《POP撞新聞》接受黃暐瀚專訪時透露，北市8個立委選區，包括艱困選區在內，都已經有人表態參選，時機到會公布；她也坦言，最困難的選區是「堅偉大戰」的士林大同區，藍、綠五五波，她覺得得議員王世堅打法詭譎多變，比較棘手。

針對民進黨現任立委選區，黃呂錦茹評估北投有勝算，對手是吳思瑤，這一區在市長選後，選局被攪亂，過去士林北投軍公教，曾對退休金被砍，懷疑國民黨，現在已經改變，加上蔣萬安巿長選舉時在這區的耕耘，有6成勝率。

國民黨在北投表態參選的人有議員張斯綱和陳重文，黃呂錦茹說，這兩人都可以戰，兩選將在初選時先協調，由黨部做3次民調，勝出的人再去登記，不會有「黨內互打」的情形。目前已經做完一次民調，還有兩次。國民黨這一區初選登記屬第三階段，時程定在5月15至17日。

士林大同是國民黨艱困選區，外界認為「堅偉之戰」殺得兇，因初選過，大選就會贏？已經沒在管國民黨對手是誰。但黃呂錦茹認為，這一區難選是過去，但蔣萬安市長勝選後，局也被打亂了，沒像以前這麼綠。國民黨已經掌握要怎麼經營的訣竅。

至於誰來選，之前傳出要找謝龍介，但引起台南地方人士反彈，黃呂錦茹說，雖然是艱困選區，國民黨現在有兩人向她表態要參選，但這要先保密。她也說，這區國民黨勝選機率是五五波，她覺得王世堅的打法詭譎多變，會比較棘手。

至於中正、萬華下周一初選開始登記，目前有4人要選，除了議員鍾小平、郭昭巖，還國民黨發言人林家興，另一人還沒有公布。

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