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排黑條款初審通過 「黑金槍毒」被判有罪 終生不得參選

記者林銘翰、周佑政／台北14日電
排黑條款重點 製表／政治中心
排黑條款重點 製表／政治中心

立法院內政委員會昨天初審通過「公職人員選舉罷免法」、「總統副總統選罷法」部分條文修正草案，明定曾經觸犯內亂、外患、貪污、賄選、國安三法、反滲透法及「黑金槍毒」罪者，經過有罪判決確定，終生不得登記為候選人；朝野黨團力拚這會期完成修法，明年總統大選和立委選舉就可適用。

立法院人士說，修法完成後，例如因為台南正副議長賄選案被民進黨停權的邱莉莉、林志展，及先前涉及收賄案的綠委蘇震清、藍委廖國棟與陳超明等人，若判決有罪定讞，都不能再參與選舉，曾被民進黨指控流氓管訓、殺人未遂的苗栗縣長鍾東錦也可能適用。

至於時代力量昨指控，國民黨讓立委傅崐萁繼續參選，是排黑「打假球」，立院人士說，傅崐萁是因炒股案入獄，不受這次排黑條款修法規範。

民進黨去年九合一選舉大敗，黑金爭議被視為敗選主因之一。行政院會去年12月通過公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法「排黑條款」，立法院歷經超過一個月的審查，昨完成初審。

公職人選選罷法初審通過條文明定，曾犯國安犯罪、黑金槍毒重大犯罪、賄選等罪者，以及從事製造、運輸、販售毒品及槍砲、引誘他人吸食毒品等惡行等重罪重刑及賄選相關之罪，經有罪判決確定者，不得登記為候選人。

被宣告緩刑者，及曾擔任洗錢的車手，是否終生不得參選，朝野立委有歧見。民進黨立委王美惠主張，年輕人可能因被詐騙集團騙去當人頭帳戶，甚至將帳戶借給他人洗錢被判有罪，如果終生不得參選似乎太嚴苛，條文保留送交協商。

前總統陳水扁國務機費案，台灣高等法院更二審去年7月宣判，陳水扁兒子陳致中涉洗錢判刑一年，併科150萬元（台幣）罰金。洗錢罪是否入法，也可能會影響陳致中參選權利。

不過朝野立委都認為，總統、副總統必須採取更高的道德標準，曾觸犯洗錢罪經有罪判決確定、不得參選之罪被宣告緩刑者，將不得登記參選。

民進黨立委莊瑞雄說，修法是規範候選人的消極資格，新法上路即適用，尤其現在很多地方議會都有類似的黑金問題。國民黨籍內政委員會召委陳玉珍說，朝野都將選罷法修法為本會期的優先法案，希望排黑條款本會期能順利三讀。

民進黨團總召柯建銘表示，明年總統立委選舉是1月13日，中選會分別會在今年9月、10月審定候選人資格，民進黨團力拚在本會期完成修法，希望可適用明年大選。

民進黨 罷免 毒品

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