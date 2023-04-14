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「堅偉之戰」造謠扯小三 何志偉：疑有人自導自演

記者鍾維軒、林佳彣、楊正海／台北14日電
北市議員王世堅13日到台北市刑警大隊報案，針對網路抹黑造謠的貼文進行提告。（記者林伯東／攝影）
北市議員王世堅13日到台北市刑警大隊報案，針對網路抹黑造謠的貼文進行提告。（記者林伯東／攝影）

民進黨立委初選，北市第二及第七選區將於4月17至23日電話民調，議員王世堅挑戰現任立委何志偉的「堅偉之戰」愈演愈烈。有不肖人士於臉書、Line等社群平台，散布不實謠言圖卡，北市黨部主委張茂楠下令徹查不實圖卡來源，昨天也蒐集證據向北市刑大報案。

民進黨市黨部發現有內容不實的圖片在網路流傳，傷害民進黨形象，主委張茂楠說，甚至還把市黨部執行長趙心瑜扯下水，說是中常委黃承國的姘頭，張呼籲初選應公平競爭，杜絕惡質選風與捍衛女性職場平權，避免人身攻擊、造謠，破壞黨內和諧及團結。

王世堅昨天也到警局報案，表示這些梗圖出現的很多內容，都是當初在黨內開會時所提到，這些在內部的對話竟也曝光。被問到認為是誰所為？王世堅則語帶保留，儘管沒說破是誰，但他認為，這是特定的對手集團所為。

何志偉表示，他選舉好幾次，不管對手是男是女、任何政黨顏色，從沒打過負面選舉，甚至懷疑是有心人自導自演，尤其這次初選對手只有一個叫王世堅，卻有一大堆閒雜人等跑進來湊熱鬧。

何志偉重申，從來沒攻擊王世堅，沒攻擊他的婚姻出軌、對選民的誠信問題與債務問題。

至於王世堅稱要跟魔鬼奮戰到底，何志偉表示，他不是魔鬼，也不要用這種字眼傷害其他的人。用魔鬼這種形容詞來比喻，拜託不要糟蹋選民和黨主席賴清德

此外，議員陳怡君日前幫王世堅掃街，發現竟成婆媽口中的中常委黃承國「小三」；黃日前開嗆「大金牛」掃了嗎？何志偉12日表示，他在地方真的沒聽過，強調真的不好；王世堅也說「是可忍，孰不可忍」。

對於「堅偉之戰」無端捲出小三風波，王世堅說，他不曉得真兇是誰，但很奇怪，怎麼恰好在這時候，希望散播者應該被揪出來，要付出代價，「人家未婚怎麼可以用這種方式來汙衊」不可思議。

王世堅還說，他去掃街時也很離譜，掃了五小時，掃市場時，有人尾隨跟拍從頭至尾，剛好民眾發現拍到，核對之下就知道是誰，在背後做一些噓聲，這行為動作非常不好。

立委何志偉表示，很感謝市黨部終於認真面對，他呼籲共同譴責這些黑函。（記者季相儒／...
立委何志偉表示，很感謝市黨部終於認真面對，他呼籲共同譴責這些黑函。（記者季相儒／攝影）

民進黨 社群 賴清德

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