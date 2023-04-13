2024大選 賴清德：台灣沒統獨 侯友宜： 隨時可上場

民進黨中執會12日正式提名民進黨主席賴清德參選總統，賴喊出「總統高票當選、國會單獨過半」。(記者黃義書／攝影)

藍綠備戰2024，民進黨 中執會昨天在全場掌聲中，正式提名副總統、民進黨主席賴清德 參選總統。國民黨 中常會昨天邀請新北市長侯友宜等執政縣市長為第一梯次立委提名參選人造勢，現場彷彿「挺侯大會」；針對黨主席朱立倫前天說徵召參選總統「當然準備好了」，侯友宜也首次鬆口：「我隨時讓自己準備好，面對所有挑戰都能夠克服，隨時可以上場。」

賴清德獲民進黨中執會通過提名後指出，2024年不是戰爭與和平的選擇，而是民主與專制的抉擇；關於兩岸議題，台灣已經是一個主權獨立國家，不必另行宣布獨立，台灣並沒有統獨問題，民主才是重點。他將推動民主團結、民主治理、民主和平等三大民主行動，進行國家的希望工程，達到「民主、和平、繁榮」，並喊出總統高票當選、民進黨國會單獨過半兩大選舉目標。

賴清德也再次引述蔡英文總統「四個堅持」內容指出，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣自然而然也不是所謂中國神聖不可分割的一部分；國家的主權不容侵犯，中華民國台灣的前途，只有2300萬人民可以決定。

賴清德指出，根據歷次民調，絕大多數台灣民眾反對統一，也不接受「一個中國原則」、「九二共識、一國兩制」；換言之，根據民意，台灣並沒有統獨問題，民主才是台灣人民最大重點，唯有持續壯大中華民國台灣，守護民主自由現狀，才是正確的道路，因此未來他將凝聚人民的力量，打造民主共同體，團結國家，從容因應極權威脅，並處理國內外的各項挑戰。

他並強調，面對中國文攻武嚇，不會改變和平的立場，也不放棄任何和平的機會，將秉持對等、尊嚴原則，展現自信進行兩岸對話和交流，來增進彼此的了解、理解、諒解、和解，也一起面對天災地變、新興傳染病等種種挑戰，達到和平共榮的目標。

不過，對於賴清德代表民進黨參選2024總統大選，朱立倫說，未來選戰是民主對抗獨裁、和平對抗戰爭、繁榮對抗蕭條；民進黨提名「務實的台獨工作者」賴清德，未來兩岸要對話、還是對抗，現在是關鍵時刻，「因為民進黨再贏，台灣一定輸」。

朱立倫並批評，民進黨執政這段時間，清楚看到就是兩個字，漲和缺：物價在漲、房價在漲，什麼都在漲，只有薪水不漲；防疫期間缺口罩、缺疫苗、缺快篩；民生缺蛋、缺雞肉、缺豬肉；產業缺水、缺電、缺工，什麼都缺，「只有民進黨的蛋頭官員、無能官員不缺，這是民眾的心聲」。

昨天國民黨中常會上，朱立倫、侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、嘉義市長黃敏惠、南投縣長許淑華等人，與第一階段提名的立委參選人手牽手，高呼「國民黨加油、國民黨團結、國民黨勝利」，展現國民黨大團結氣勢。