新聞評論／鐵達尼號VS.潛水艇 賴侯宿命對決？

民進黨中執會12日正式提名黨主席賴清德參選總統，全黨將啟動選戰模式；新北市長侯友宜則列席國民黨中常會，賴、侯展現軍演布陣。(本報資料照片)

2024總統大選開戰，民進黨中執會12日正式提名黨主席賴清德 參選總統，全黨將啟動「選戰模式」；新北市長侯友宜 則列席國民黨 中常會，國民黨主席朱立倫高喊「準備好了」。兩軍正式對決前，賴、侯展現軍演布陣，猶如華麗的鐵達尼號對上蟄伏的潛水艇，但航向2024終點前，藍綠各有冰山危機待化解。

賴清德參選經驗豐富、部隊陣容華麗，不用高喊「我準備好了」，全民都知道他早就備戰多年；為了這一天，賴清德已磨劍10年，就差最後一哩路。賴清德近日行程是「一天一宗教、一天一同鄉會」，勤跑地方組織象徵進入選戰階段，後續包括組織、政見論述將有節奏出爐。

事實上，賴清德參選總統之路並非一帆風順，先是民進黨2020總統初選，賴清德突襲宣布參選挑戰蔡英文總統，「台獨金孫」聲勢一開始受到各界看好，結果卻踢到大鐵板，硬生生被英系血洗逆轉，過程就像鐵達尼號意外撞到冰山，結局慘不忍睹。但賴清德沒有選擇跳船，而是繼續留下來，甚至把鐵達尼號改裝成戰艦，自己擔任艦長，不假手他人操盤，直接航向2024。

不過，蔡英文和賴清德宛如民進黨「兩個太陽」，黨內新仇舊恨未了。英系雖無法撼動賴清德參選總統大局，但親賴的立委何志偉、高嘉瑜被英系勢力高調挑戰，黨內互打擺明違反賴清德「誠信條款」；賴船長在船首領航，船尾卻不斷冒黑煙，就算閃過政治冰山，也要預防黨內自爆。

相較於民進黨早早定於一尊，賴已全國跑透透，國民黨仍是情勢不明，侯友宜就像伏在深海的潛水艇，偶爾露出水面觀察軍情、伺機出手。侯友宜12日罕見出席國民黨中常會前的立委提名委員會議是一大指標，特別是日前他曾出重手，痛斥黨中央選策會有黑金問題，如今親自蹽下去，一改過去黨務不沾鍋路線。

侯友宜備戰狀態溢於言表，但黨中央以不公開內參民調當成總統徵召依據，恐成變數。媒體報導，黨內人士指侯友宜8成會選總統，剩下2成的變數是鴻海創辦人郭台銘。朱立倫說，「這個黨內人士有點外行，就我所知道，當然是準備好了，我們當然是完全準備好了」，國民黨會根據主客觀環境，在適當時機宣布徵召。

就算國民黨正式提名侯友宜為2024總統候選人，也無法改變侯友宜是新北市長的身分，必須完成「侯侯做代誌」的選舉承諾；議會開議在即，侯可能被綁在議會，屆時將以新北市長兼準總統候選人身分備詢或請假參選，無疑將是侯市長和侯總統候選人的兩難。未來兩岸論述、國際關係，侯必須跳脫地方首長格局，展現母雞帶小雞氣勢，正式浮出水面那一天，才能從潛水艇變成戰鬥型航空母艦。

鐵達尼號曾撞冰山、潛水艇不見天日，賴、侯各有政治罩門，2024藍綠軍演蓄勢待發，民眾黨主席柯文哲則磨刀霍霍，劇本已經寫好，就等主帥最後就位。(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)