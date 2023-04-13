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郭台銘赴日 韓粉22日高雄集結挺韓國瑜

記者劉宛琳／台北13日電
鴻海創辦人郭台銘在松山機場，一路被媒體包圍採訪。(記者林俊良／攝影)
鴻海創辦人郭台銘在松山機場，一路被媒體包圍採訪。(記者林俊良／攝影)

鴻海創辦人郭台銘昨天赴日本進行商界、政界的訪問，預計停留東京，周六返台。郭台銘昨在機場被問到，關於總統提名，對國民黨、還是對自己有信心？他說：「對中華民國有信心。」郭上機後又發臉書分享訪美感想，強調台灣要成為科技島、不要做彈藥庫，台灣需要一個懂科技懂未來的政治領袖。

日前表態支持郭台銘的國民黨立委陳玉珍昨天被問到，黨內傳出已達成共識要徵召新北市長侯友宜，接下來要如何整合郭台銘？陳玉珍表示，自己不覺得黨內已經達成徵召哪位候選人的共識，「因為兩位都非常優秀」。她也強調，自己目前還是支持郭台銘，並沒有改變心意。

此外，國民黨副秘書長江俊霆上月接受「挺韓大將」陳清茂直播訪問，脫口而出要將高雄市前市長韓國瑜列入徵召的內參式民調，雖然黨中央澄清沒有這樣的討論，但陳清茂已發出韓粉召集令，將在22日於高雄集結，要求黨中央兌現承諾，將韓納入民調。

立委選舉部分，國民黨中常會昨天通過第一梯次16個選區提名案，現任立委王鴻薇、賴士葆、洪孟楷、林德福、魯明哲、萬美玲、楊瓊瓔、江啟臣、馬文君、謝衣鳯、傅崐萁、陳玉珍、陳雪生，都獲提名；雲林縣第一選區提名林文瑞、高雄市第五選區提名黃柏霖（非現任）、台中市第二選區提名前立委顏寬恒。

提名 郭台銘 國民黨

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