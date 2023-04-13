柯文哲：台灣應是中美橋梁 不是中美對抗棋子

民眾黨主席柯文哲(右)11日接受「世界日報」專訪。(圖：嚴爾裴提供)

台灣民眾黨主席柯文哲 訪美，他在紐約接受世界日報專訪時表示，台灣領導人必須與美國保持良好關係，也不會跟中國交惡，目前台灣的政治人物，只有他沒有包袱，可以處理中美問題，台灣的總統應該是中美的橋梁，而不是中美對抗的棋子。

柯文哲訪美行程包括紐約和華府，也和當地僑社與智庫交流，他準備代表民眾黨參加台灣明年初的總統大選。以下是專訪內容：

問：您拜訪紐約中華公所，被形容是淡化台灣的統獨爭議，您對此有何解方？

答：與其說淡化，其實是要解決統獨爭議，台灣自從1990年李登輝開過國是會議以後，30幾年來沒有一位總統出面召集來討論這個最大的爭執，在內部求得共識，才能處理兩岸關係，然而這30年來，藍綠發現仇恨是政治動員最便宜最有效的工具，兩黨都把統獨當作政治動員的工具，從來沒有想怎麼解決這個問題，大家應該面對面坐下來解決，事實上，必須有權力的人才能發動這個行動，總統是政治最高領導人，應該負起協調的責任，最近這3位總統都沒有盡到這個責任。

問：您因此決定投入2024總統選舉嗎？

答：歷史上的選舉從來沒有像現在一樣，台灣選民必須思考「選錯人的後果是什麼？」

台灣人的心態，比如說計程車司機，每一個都是政治評論員，誰當總統都還是一樣在開計程車，長期以來，台灣人對於誰當總統，投票時多數是由情緒來決定，看順不順眼，喜不喜歡誰，很少用理智來思考，這一票我們要如何決定，2024是台灣這麼多年來第一次，需要考慮選錯人的後果。

誰可以跟美國保持良好關係，也不會跟中國交惡，目前台灣的政治人物，只有柯文哲，沒有其他人，沒有包袱，可以處理中美問題，台灣的總統應該是中美的橋梁，而不是中美對抗的棋子。

問：如果民眾黨2024執政，需要解決哪些問題？

答：政治的核心是執行力，政治的對象是人民，這很重要，目前兩黨政治的對象是意識形態，執行力差，預算 執行力拖延，這很浪費錢。我自己是一個行動家，中正橋引道拆除計畫是黃大洲市長任期內就已經制定，南門市場拆建是馬英九 任內制定，但都在我任內做好。2015年我接掌台北市時預算執行力只有62%，我卸任之前上升到82%，上升20%，雖然還有改善空間，能減少流標拖延時間，工程準時完工，本身就效率很高，對財政影響很大。

問：您說「對的事情認真做，不對的事不要做」，請問哪些是要做和不做的事？

答：政治3原則「對的事情做，不對的事不要做，認真做」，蔡英文對外管理上與美國保持良好關係，分享共同價值，要繼續做，但是不要跟中國交惡，目前執政黨跟中國完全不溝通，實在令人無法理解。

為什麼台灣這次很怕選錯總統，缺水、缺電、缺工、甚至連雞蛋都缺，勞保、健保要破產，例子實在太多，包括能源，核能廢掉，再生能源卻無法達到20%，下一任總統要處裡的事情實在太多，我忍不住要批評意識形態誤國。

問：您是正式宣布競選了嗎？

答：我一定會選，我每次說，不選才需要宣布。

問：前副市長黃珊珊競選台北市長時，得票34萬2141票，對總統選舉有何影響？

答：綠的票跑了8%，是從哪裡看出來的？在台灣，絕對擁護兩黨加起來總人口不會超過3%，政治上絕對支持和絕對反對還是少數，大部分還是可以移動的，這次黃珊珊選台北市長，在棄保氣氛這麼濃的狀態下，得票還維持在25%，出現了一批選民不投藍也不投綠，表示台灣的第三勢力真的出現了，以前棄保，是因為沒有夠強的第三勢力領導人，他們沒有人可以投，並不是說不存在。

不可否認，藍綠還是台灣的主流政黨，在贏者全拿，毫無制衡的狀態下，加上有樁腳買票的習俗，選舉很花錢，這種種現實對民眾黨不利，身為台灣第三勢力，如果我們用傳統的打法，就只有打包回家，所以我們被迫用創新的手法，雖然創新有很高的失敗率，但如果不突變，品種不會進化，所以結論是放鬆心情，相信自己所說，不管執政還是選舉，都把它當作是改變政治文化的社會運動。