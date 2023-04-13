黑白集／十八路諸侯 勿將一手好牌打成一手鬼牌
民進黨正式提名賴清德為2024總統候選人，國民黨主席朱立倫也高喊藍營準備好了。不過，情勢仍然混沌。朱立倫和郭台銘都倡言整合非綠聯盟，下架民進黨；侯友宜聲勢浩蕩，藍營大將軍擂鼓鳴金；柯文哲、王建煊也摩拳擦掌。但除柯文哲反對下架民進黨、非綠聯盟之外，更大問題是誰來當「非綠盟主」？
此情景令人聯想起三國演義情節，東漢末年，董卓紊亂朝政，以袁紹為首的十八路諸侯成立了討伐董卓的關東軍事聯盟，一開始氣勢如虹，以為復興大漢指日可待，成功近在眼前，諸侯們開始各懷鬼胎，扣糧、卡關、扯後腿，內鬥不已，雖然猛將如林，但誰也不服誰。
師心自用的盟主袁紹無疑是「豬隊長」，十八路諸侯宛如一盤散沙的「十八路豬隊友」，原本討伐董卓的目標，演變成自家人互打、互卡，最後不只是功虧一簣，根本是兵敗如山倒。
2020年總統大選，國民黨就曾上演過十八路諸侯的戲碼，原以為扳倒民進黨只剩最後一哩路，最後竟輸在「情勢大好」，讓國民黨內鬥內行老毛病復發，把一手好牌打成一手鬼牌。2024總統大選在即，國民黨將採徵召方式，「卡侯」、「郭朱配」等各式陰謀論滿天飛，引發基層「藍色憂鬱」。
民進黨固然不是董卓，但國民黨可千萬別成袁紹，否則鬧劇將變悲劇。(轉載自聯合報「黑白集」)
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