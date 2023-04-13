黑白集／十八路諸侯 勿將一手好牌打成一手鬼牌

國民黨公布第一波立委提名，台中市長盧秀燕（左起）、新北市長侯友宜、黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政一起展現團結氣勢。(記者胡經周／攝影)

民進黨 正式提名賴清德為2024總統候選人，國民黨 主席朱立倫也高喊藍營準備好了。不過，情勢仍然混沌。朱立倫和郭台銘都倡言整合非綠聯盟，下架民進黨；侯友宜聲勢浩蕩，藍營大將軍擂鼓鳴金；柯文哲 、王建煊也摩拳擦掌。但除柯文哲反對下架民進黨、非綠聯盟之外，更大問題是誰來當「非綠盟主」？

此情景令人聯想起三國演義情節，東漢末年，董卓紊亂朝政，以袁紹為首的十八路諸侯成立了討伐董卓的關東軍事聯盟，一開始氣勢如虹，以為復興大漢指日可待，成功近在眼前，諸侯們開始各懷鬼胎，扣糧、卡關、扯後腿，內鬥不已，雖然猛將如林，但誰也不服誰。

師心自用的盟主袁紹無疑是「豬隊長」，十八路諸侯宛如一盤散沙的「十八路豬隊友」，原本討伐董卓的目標，演變成自家人互打、互卡，最後不只是功虧一簣，根本是兵敗如山倒。

2020年總統大選，國民黨就曾上演過十八路諸侯的戲碼，原以為扳倒民進黨只剩最後一哩路，最後竟輸在「情勢大好」，讓國民黨內鬥內行老毛病復發，把一手好牌打成一手鬼牌。2024總統大選在即，國民黨將採徵召方式，「卡侯」、「郭朱配」等各式陰謀論滿天飛，引發基層「藍色憂鬱」。

民進黨固然不是董卓，但國民黨可千萬別成袁紹，否則鬧劇將變悲劇。(轉載自聯合報「黑白集」)