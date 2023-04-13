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綠委批拍陳其邁馬屁 勞長許銘春淚灑議場：不幹了

台灣新聞組／台北13日電
勞動部長許銘春（圖）12日在立院衛環委員會上遭批評拍高雄市長陳其邁馬屁，一度落淚。（記者潘俊宏／攝影）
勞動部長許銘春（圖）12日在立院衛環委員會上遭批評拍高雄市長陳其邁馬屁，一度落淚。（記者潘俊宏／攝影）

勞動部就安基金補助高雄市政府舉辦「25淑女事件」50周年紀念活動，遭外界詬病補助名目不符，挨批獨厚高雄市，民進黨立委楊曜昨在立院環衛委員會質詢時，痛批許銘春拍高雄市長陳其邁馬屁，雙方爆發激烈口角，許銘春一度淚灑議場，當場嗆聲說「「我不幹，可以吧」並憤而離場。

本報系聯合報報導，勞動部事後也發聲明表示，勞動部開放各縣市提案辦理彰顯女性勞動價值活動，共六縣市、提出七案，皆符合規定同意辦理，並無獨厚高雄市，也沒有「誰拍誰的馬屁」。

楊曜昨先是為就安基金補助高市府3000萬元台幣（約98萬美元）舉辦25淑女紀念活動質疑許銘春拍馬屁，讓許銘春淚灑委員會更離席怒嗆不幹了。稍作休息後，楊曜再質詢勞保年金改革議題，指自家政黨不負責任，企圖以撥補迴避問題，「大家都在拖著，等讓下一屆立委面對」，假設是這樣，「我們這屆立委愧對台灣超過1000萬人口的勞工」，不只是勞工對民進黨失望，他也對民進黨失望。

許銘春強調，從來沒說撥補做完，其他改革面向就不做，改革當然不能只靠撥補，只是先就目前有共識的部分、衡量政府財政狀況先做，後面再視適當時間、期程推動。

另據台北中國時報報導，媒體人張禹宣指出，25淑女確實是勞動事件（通勤船難），但就安基金的用途，是加強職訓就業安定、創業、失業補助、勞工福祉、外國人就業安定、技能、勞工權益促進，「這些項目跟所謂的紀念活動，根本沒有任何相關」。

張禹宣質疑，今天砸3000萬除了意識形態上的追思，對於現實上的勞工權益卻毫無幫助；而安心就業計畫、勞工生活補貼等早就讓就安基金超支，哪還有閒錢補貼高雄市府辦活動？

張禹宣直言，至於那個我不幹了的態度，問問這三年咬牙苦撐的勞工朋友，連工作都難找，誰能像許銘春如此任性甩態，說穿了，就是被執政黨寵壞的巨嬰。

勞工 就業 民進黨

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