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代表國民黨參選2024日漸明朗 侯友宜：隨時可以上場

記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午主持市政會議，受訪說會隨時讓自己準備好，面對所有挑戰都能夠克服、也能隨時上場。（記者劉懿萱／攝影）
新北市長侯友宜今上午主持市政會議，受訪說會隨時讓自己準備好，面對所有挑戰都能夠克服、也能隨時上場。（記者劉懿萱／攝影）

國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統態勢日漸明朗，國民黨主席朱立倫昨說，會在最適當的時機宣布徵召，且侯已經準備好。侯友宜今被問及此事說，最重要是新北市還有很多工作進行中，自己本身平常就會把事情做好，「隨時讓自己準備好，面對所有挑戰都能夠克服，隨時可以上場。」

侯友宜12日上午主持市政會議，會後受訪被問及朱立倫稱準備好就會徵召，且據他所知侯已經準備好，侯說，朱在整個過程中，讓他們整個團隊凝聚黨的力量，最重要的是黨有他的節奏、規畫，會為國為民、為中華民國同心齊力來努力。

媒體追問侯友宜自己的節奏是什麼？侯說，自己現在最重要新北市還有很多工作進行中，像今天的美術館，以及未來還有很多軌道建設，都會把事情做好，當然自己平常本身就會把事情做好，「隨時讓自己準備好，面對所有挑戰都能夠克服，隨時可以上場。」

媒體再追問侯說「隨時上場」，是會接受總統徵召嗎？侯友宜說，他歷經15個職位，自己都會做好準備，每個職位過程中唯有接受挑戰，面對所有的困難，都要為國家為人民貢獻他最大的心力。

至於如何說服別人自己是最好人選，侯友宜說，在他工作職涯裡面，不是只有今天這個職位，自己在每個職位都會盡心盡力，把事情做好。

侯友宜 國民黨 中華民國

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