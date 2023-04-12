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國民黨總統參選人徵召 朱立倫：準備好了恰當時機宣布

記者劉宛琳／台北12日電
國民黨主席朱立倫說，國民黨總統參選人徵召準備好了，恰當時機就會宣布。（本報資料照片）
國民黨主席朱立倫說，國民黨總統參選人徵召準備好了，恰當時機就會宣布。（本報資料照片）

國民黨中常會今天將進行第一批立委提名事宜，黨主席朱立倫昨天受訪表示，四位直轄市長都會到場為國民黨立委被提名人加油，包含國民黨的最強母雞新北市長侯友宜。對於傳出侯友宜有八成機率會參選總統，朱立倫強調「我們當然是完全準備好了」，適當時機就宣布徵召。

針對參選總統機率多大，新北市長侯友宜未給答案。（記者曾原信／攝影）
針對參選總統機率多大，新北市長侯友宜未給答案。（記者曾原信／攝影）

朱立倫昨出席國民黨智庫「孫運璿學人有約客廳會」活動，被問到，有黨內人士指侯友宜八成會選總統，剩下兩成的變數是鴻海創辦人郭台銘，要如何協調？朱回應，「這個黨內人士有點外行，就我所知道，當然是準備好了，我們當然是完全準備好了」，只是國民黨會根據主客觀環境，在適當時機宣布徵召。

被問及，如果徵召沒有一套公平、公正、公開的辦法，人選出來是否會讓大家不服氣？ 朱立倫強調，國民黨當然會根據整體社會共同的看法，他也經過所有的縣市長、立委、黨內先進的徵詢，現在黨內是非常一致。不過，朱立倫重申，不能只靠國民黨，還必須要能夠團結泛藍、非綠的朋友。

朱立倫表示，他現在努力將泛藍的朋友團結在一起，接下來要能夠有非綠大聯盟，「好像柯市長（民眾黨主席柯文哲）不喜歡這個名詞」，反正就是大家能夠團結在一起，不管是國民黨、民眾黨、在野朋友，大家為了台灣的民主、和平和繁榮，以及讓下一代過好日子，一起團結在一起。

外界擔心，若等到新北市議會總質詢後再徵召侯友宜，時間會拖太晚。朱立倫則解釋，前總統馬英九當時是5月提名，前兩次總統選舉則是6、7月提名，上一屆真的拖太晚，但這一次，他在3月就已將黨內都整合完成，現在就是希望擴大團結，包括泛藍、非綠和其他顏色的朋友，在主、客觀環境更成熟、更恰當的時機，他就會宣布。

此外，剛從美國返台的郭台銘，今天將出發前往日本，預計與日本商界、政界會面。但對於相關行程，將與誰會面、要談論哪些事，郭台銘辦公室表示不便透露。

朱立倫昨表示，郭台銘是泛藍、藍軍非常重要的資產，也是非常重要的一分子，祝福郭訪問日本一切順利。朱還說，郭台銘也強調過，他一定是支持國民黨最後的決定，大家團結在一起，這才是國民黨最需要的一個答案。

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