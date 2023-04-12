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民進黨提名賴清德參選總統 選戰全面啟動

記者蔡晉宇、林銘翰／台北12日電
民進黨主席賴清德12日將代表民進黨參選總統，選戰模式啟動。（本報資料照片）
民進黨主席賴清德12日將代表民進黨參選總統，選戰模式啟動。（本報資料照片）

民進黨中執會今將正式提名副總統、民進黨主席賴清德代表民進黨參選第16任總統。黨內人士表示，待賴清德獲提名之後，整個黨的「選戰模式」將正式啟動，包括組織、政見論述，會陸續有節奏地提出。

綠營人士表示，賴清德近日行程是「一天一宗教、一天一同鄉會」，勤跑地方組織象徵已進入選戰暖身階段。組織部分，15日將在賴清德本命區台南舉辦首場「信賴台灣之友會」地方分會成立大會；第二場則是由宜蘭舉辦，「信賴台灣願景協會」秘書長陳金德將出席。

政見部分，黨內人士指出，賴清德相當倚重的民進黨智庫「新境界文教基金會」，包括兩岸、能源、青年等政見都已有了雛形，待正式提名後，就能開始提出。

賴清德今天被正式提名參選2024年總統後，將發表談話，諸如「民主、和平、繁榮」是民進黨新使命等，預計會再次提及。

除了總統提名，民進黨在全台區域立委初選登記中，原有15個選區超過一人登記，其中，有四名現任立委面臨議員挑戰，包括台北市議員王世堅挑戰立委何志偉、嘉義市議員黃露慧挑戰立委王美惠、嘉義縣議員黃榮利挑戰立委蔡易餘、屏東縣議員陳明達挑戰立委鍾佳濱。經過黨內協調，黃榮利昨天接受協調，退出嘉義縣第一選區立委初選；目前仍有14個選區可能要進入初選，待今天中執會確認。

此外，高雄市第三選區（左營、楠梓），原於3月24日登記截止，由現任立委劉世芳一人登記，同額競選；但劉世芳昨以個人健康因素，向民進黨中央黨部提出退選聲明書，放棄立委提名。今天中執會將一併處理。

劉世芳昨晚發聲明表示，雖放棄立委提名，剩餘任期仍會秉持初衷為鄉親打拚。

提名 民進黨 賴清德

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