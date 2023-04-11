NCC濫權、雙標、失職 獨立機關蒙羞

近兩年，國家通訊傳播委員會（NCC）身上的官司越來越多，今年編列的訴訟費用高達1310萬元（台幣，下同，約43萬美元），較5年前多出快8倍，金額之高令人咋舌；人民不禁想問，NCC究竟都做出了什麼樣的不公允處分，為什麼從電視台、到第4台系統台統統都要向法院喊冤、提出行政救濟？這樣的獨立機關，人民還能信賴嗎？

從2019年到2020年，中天新聞台遭NCC累積開罰金額高達千萬元，居台灣新聞台之冠。包含緯來、凱擘等業者也都曾對NCC提起行政訴訟，高等行政法院多次判NCC敗訴，顯見NCC做出的爭議性決議，也都經過法院認證。

但這些裁罰之所以引發爭議，NCC內部就透露，關鍵是因現任主委陳耀祥藍綠有別的雙重標準，才會讓業者心生不滿，紛紛提起行政救濟。確實，對比中天單件裁罰案動輒300萬元的情況，華視新聞去年誤植戰爭、天災資訊兩案共裁罰100萬元，讓外界質疑NCC裁罰情況根本沒有一致標準，甚至還有意識形態疑慮，焉能服人？

對於訴訟費暴增，陳耀祥稱NCC多是被告，但如果這個「獨立機關」秉公行政，縱然惹訟也無須擔憂裁判費問題，顯見可能自知理虧，提前因應。政府該做的應是與民興利，但NCC卻是備妥銀彈對民興訟，著實讓人大開眼界。

法官昨天在NCC中天案敗訴判決書中透露了NCC為何會屢訴屢敗：「片段擷取該次諮詢會議少數委員之部分意見，對於多數委員認為系爭新聞並未違法之意見置之不論」。NCC濫罰在先，最終卻要民眾納稅金埋單，更彰顯了NCC的失能與失職，也讓NCC這塊獨立機關的招牌蒙羞。