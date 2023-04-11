「4月可能排案」 鏡電視硬上架？陳耀祥列被告也不迴避審查

NCC主委陳耀祥10日表示，鏡電視案審查期限將屆，NCC依法必須在期限內做出決議。(本報資料照片)

多名在野立委收到國家通訊傳播委員會（NCC）內部吹哨者檢舉信，爆料NCC主委陳耀祥將在4、5月強行通過鏡電視案，引發其他NCC委員高度不滿；國民黨 立委洪孟楷在質詢時追問下，陳耀祥表示的確在4月有可能會排案。

陳耀祥昨天表示，從爆料內容來看，這名吹哨者對於NCC內部作業流程並不清楚；他也坦言，鏡電視案審查期限將屆，無論過或不過，NCC必須依法在期限內做出決議。不過，陳耀祥先前因鏡電視案遭北檢起訴，列貪瀆被告。立委要求陳耀祥應迴避審理鏡電視案，他說，即使如此，他也不會迴避審查。

陳耀祥回應強調，動用各種所謂刑事手段，或者媒體操作，意圖去影響或干預本會，對於個案的審查還有業務的推動，「這個我們是深表遺憾」。

去年1月，NCC在爭議聲中審查通過鏡電視執照發放，去年3月爆發高層人事大地震 ，1個月內換了4個董事長，鏡電視去年4月12日向NCC提出董監變更申請案，5月提出上架第4台申請案；NCC依程序可審理180天，必要時可延期一次，也就是說，無論鏡電視申請最終過與不過，董監變更申請案、第4台上架申請案，NCC都必須在今年4、5月給出最終結論。

陳耀祥昨在立法院交通委員會備詢指出，NCC對鏡電視的行政調查才剛完成，目前尚未經過內部討論，更不可能排審查程序。立委洪孟楷追問，NCC是否準備在4、5月排案處理鏡電視案？陳耀祥說是他負責排案，這幾個案子已經快超過期限，的確有可能在4、5月排案處理。但他也說，並沒有因此案引發NCC委員和內部同仁的不滿。

立委陳椒華則拿出民調 指出，72.3%的民眾認為，陳耀祥應該馬上停職配合司法調查，陳耀祥是否應該要迴避審查鏡電視案。陳耀祥指出，自己「不需要迴避」，訴訟案列他字案的案件本來就很多，他沒有必要因此迴避審查。但他也允諾，NCC會在審查前，先將內部討論過的行政調查結果報到交通委員會。

陳椒華也批評，陳耀祥如果硬讓鏡電視審查案闖關，等同是將NCC特許事業的監理權限自廢武功，而陳耀祥更將成為敗壞NCC的大罪人。