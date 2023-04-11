再爆農地蓋房舍 立委揭綠權貴集體獵地
民眾黨立委陳琬惠日前披露台鹽前董事長、民進黨前中執委陳啟昱高雄旗山的千坪農牧地上違法蓋豪宅，昨天再爆，陳啟昱鄰居包含民進黨全國黨代表李壯展、高雄市府顧問林鶴堯等綠營權貴，也在農地違法蓋建物。
陳琬惠指出，陳啟昱農地周遭667、668地號農牧地是去年當選民進黨全國黨代表的李壯展所有，675號農牧地則為現任高雄市政府市政顧問林鶴堯所有，林鶴堯同時也是民進黨全國黨代表、民進黨的金主。
陳琬惠指出，陳啟昱、李壯展、林鶴堯所有的三塊地都屬於農牧地，但土地上都蓋有房舍，且在高雄市府建照系統和農地盤查系統上都查無登記資料。
陳琬惠指出，李壯展2021年3月曾在臉書上張貼這處非法農舍的園藝造景，並以文字寫著「花了許多的時間和精力，即將快完工了，離退休時間只剩10年，往後退休想定居在這，想遠離市區的緊繃壓力，歡迎好朋友來山上走走，享受山上的寧靜，起床的鳥叫聲」。
陳琬惠指出，李壯展母親黃秋霞2020年4月以每坪1萬元（台幣，下同，約328美元）購買旗甲段667、668號土地，共984.29坪，總價1000萬元。林鶴堯2013年6月以每坪零點6萬元購得旗甲段675地號土地，總價950萬元。
陳琬惠點名林鶴堯是民進黨金主，稱外界上監察院網站查，可發現林鶴堯是很多民進黨公職人員的金主。她批評綠營權貴目無法紀、堂而皇之直接在需要特別保護的特定農業區蓋豪宅，並質疑：「為什麼一眾綠營權貴要在這集體獵地？是這邊風水比較好？還是呷好鬥相報？又是誰在幫陳啟昱、李壯展、林鶴堯撐腰？」
陳琬惠呼籲高雄市府和監察院給交代，請高市府說明破壞農地的違法豪宅何時要拆？監察院也應調查是否有人濫權護航？不能因為高雄市前市長、現任監察院長陳菊都是陳啟昱豪宅的座上賓就不敢查。
高雄市政府表示，李姓、林姓當事人昨天主動聯繫市府農業局，承諾會在兩周內自行拆除違規使用部分。
市府發言人周璟瑜說，任何人若違反規定，市府標準一致，沒有例外，針對3處農地違建案，皆已各裁罰10萬元，並限期恢復農業生產使用。
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