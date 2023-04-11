再爆農地蓋房舍 立委揭綠權貴集體獵地

民眾黨立委陳琬惠日前披露高雄市前副市長陳啟昱旗山農牧地違法蓋豪宅，10日再爆陳的土地周遭還有兩名綠營權貴也違法蓋房舍。 (圖：陳琬惠國會辦公室提供)

民眾黨立委陳琬惠日前披露台鹽前董事長、民進黨 前中執委陳啟昱高雄旗山的千坪農牧地上違法蓋豪宅，昨天再爆，陳啟昱鄰居包含民進黨全國黨代表李壯展、高雄市府顧問林鶴堯等綠營權貴，也在農地違法蓋建物。

陳琬惠指出，陳啟昱農地周遭667、668地號農牧地是去年當選民進黨全國黨代表的李壯展所有，675號農牧地則為現任高雄市政府市政顧問林鶴堯所有，林鶴堯同時也是民進黨全國黨代表、民進黨的金主。

陳琬惠指出，陳啟昱、李壯展、林鶴堯所有的三塊地都屬於農牧地，但土地上都蓋有房舍，且在高雄市府建照系統和農地盤查系統上都查無登記資料。

陳琬惠指出，李壯展2021年3月曾在臉書 上張貼這處非法農舍的園藝造景，並以文字寫著「花了許多的時間和精力，即將快完工了，離退休 時間只剩10年，往後退休想定居在這，想遠離市區的緊繃壓力，歡迎好朋友來山上走走，享受山上的寧靜，起床的鳥叫聲」。

陳琬惠指出，李壯展母親黃秋霞2020年4月以每坪1萬元（台幣，下同，約328美元）購買旗甲段667、668號土地，共984.29坪，總價1000萬元。林鶴堯2013年6月以每坪零點6萬元購得旗甲段675地號土地，總價950萬元。

陳琬惠點名林鶴堯是民進黨金主，稱外界上監察院網站查，可發現林鶴堯是很多民進黨公職人員的金主。她批評綠營權貴目無法紀、堂而皇之直接在需要特別保護的特定農業區蓋豪宅，並質疑：「為什麼一眾綠營權貴要在這集體獵地？是這邊風水比較好？還是呷好鬥相報？又是誰在幫陳啟昱、李壯展、林鶴堯撐腰？」

陳琬惠呼籲高雄市府和監察院給交代，請高市府說明破壞農地的違法豪宅何時要拆？監察院也應調查是否有人濫權護航？不能因為高雄市前市長、現任監察院長陳菊都是陳啟昱豪宅的座上賓就不敢查。

高雄市政府表示，李姓、林姓當事人昨天主動聯繫市府農業局，承諾會在兩周內自行拆除違規使用部分。