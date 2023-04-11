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紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

42億台幣蓋場館沒亮點沒效益 鄭文燦挨批生子不會養

記者朱冠諭／桃園11日電
桃園市觀旅局10日赴議會工作報告，崙坪文化地景園區等景點，遭點名花費高卻效益低落。(圖：桃園市政府提供)
桃園市觀旅局10日赴議會工作報告，崙坪文化地景園區等景點，遭點名花費高卻效益低落。(圖：桃園市政府提供)

桃園多次被指是最難玩的城市，市府觀旅局昨到議會工作報告，如何翻轉「難玩印象」成為關注焦點，另多項旅遊場館效益也遭質疑「不能孩子生了卻不會養」；觀旅局說，本月27日將召開首次觀光會報，將確立市府發展觀光的總目標及如何整合資源等。

根據交通部觀光局調查，六都中，旅次比率新北市11.7％居冠，依序台中市11.3％、台北市9.2％、台南市9.2％、高雄市8.6％，桃園為6.3％，連5年最後1名。

議員舒翠玲說，前市長鄭文燦任內興建多項旅遊場館，其中12項就耗資42.5億（台幣，下同，約1.4億美元），但不只對觀光無助益，還增加市府負擔，「不能孩子生了卻不會養」。議員楊朝偉、陳韋曄也批評，桃園旅次連續5年在六都吊車尾，要求應對觀光景點品質深刻檢討跟改進。

舒翠玲表示，海螺文化體驗園區花3.8億、台灣客家茶文化館5.1億、乙未保台紀念公園4.2億、竹圍漁港遊艇碼頭2億、北區客家會館1.2億、橫山書法藝術館2.3億、桃園市立美術館3.4億、大溪老街整建1.7億、大園原住民創意園區9.4億、鳳飛飛紀念館2.9億、鄧雨賢音樂廳3.2億、馬祖新村1.2億、崙坪文化園區2.1億，上述12項工程總共花費42.5億。

舒翠玲說，聽起來桃園景點很豐富，實際到場卻沒亮點，完全吸引不了遊客；包括北區客家會館、乙未保台紀念公園、崙坪文化地景園區等地，啟用以來更收支短絀、110年度（2021年）營運支出共1585萬元，收入卻僅10萬元，嚴重入不敷出，造成市府嚴重財務負擔。

多位議員表示，桃園觀光最大問題是景點間的距離很遠，市府須思考如何串連，發展觀光要有策略；議員許家睿指出，桃園許多活動交由農業局、文化局舉辦，卻不見觀旅局角色，應跨局處合作。

觀旅局長周柏吟回應，歷年府內各局處各自興建、轄管各場館，各自營運，長期缺乏整合，市長張善政上任後已成立桃園觀光會報整合資源，預計本月27日將開第一次大會，並由市長或副市長親自主持。

副市長蘇俊賓指出，觀光會報討論重點將確立市府發展觀光的總目標，究竟是衝觀光人次、品質還是消費力？有時候是交通不好，要打通觀光瓶頸，基北北桃和桃竹竹苗之間的觀光資源也應整合、彼此拉抬。

觀光 原住民 張善政

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