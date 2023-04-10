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拚2024大選 賴清德打組織戰 侯友宜布局南部

記者丘采薇、張睿廷╱台北10日電
新北市長侯友宜(前)日前出席新北市嘉義同鄉會會員大會，支持者熱情包圍。(本報資料照片)
新北市長侯友宜(前)日前出席新北市嘉義同鄉會會員大會，支持者熱情包圍。(本報資料照片)

副總統賴清德備戰2024總統選舉，組織戰正式開打，海外及全國各縣市都將成立「信賴台灣之友會」，遍地開花，集結支持者；新北市長侯友宜則透過警政系統深入南部在內各縣市，也循各旅新北同鄉會擴展，再輔以市政交流，只是未表態，外擴效益尚未浮現。

「信賴台灣之友會」繼3月美國東西岸成立分會之後，也將在4月中於日本各地組織動員，先是13日在東京成立「關東信賴台灣之友會」，隨後大阪及北海道等都有分會，盼凝聚海內外挺賴力量，團結友賴人士。

據悉，「信賴台灣之友會」是各地自發性加入成立的團體，成員均非黨公職，包括各行各業，各地成立的目的就是讓基層擴大參與，團結更多認同賴守護民主的力量。這次蔡英文總統出訪中美洲，過境美國東西岸，「信賴台灣之友會」也發揮號召能力，包括蔡總統抵、離紐約，都組織群眾歡迎及歡送，人數相當龐大。隨後蔡總統回程過境美西洛杉磯，也組織支持者歡迎。

台灣方面，則由「信賴台灣之友會」秘書長陳金德負責組織，目前已確定15日正式成立「台南信賴台灣之友會」打頭陣，16日宜蘭分會也隨之成立。據悉，未來每周末都會有一到兩個縣市成立，由賴清德親自授旗。

至於侯友宜，他前晚和民進黨準總統參選人賴清德首次隔空過招，聲勢不弱，檯面下布局也動作頻頻。近侯人士透露，侯友宜透過警政系統深入南部在內各縣市，也循各旅新北同鄉會擴展。其中新北市同鄉會成員眾多，約占全市人口近四成、約150萬人，足以主宰多數選舉勝負，侯友宜每年參加各同鄉總會活動，關係緊密，連各區的同鄉分會活動都滴水不漏參與，多年來早已打下深厚情誼。

雲林縣議會議長沈宗隆曾批侯「在南部沒有票、沒有資源」，但據悉，侯市府一名顧問出自社政體系，扮演在各同鄉會穿針引線關鍵角色；南部也有退休警界高層支持，和同鄉會互補長短。

新北市國民黨團書記長廖先翔表示，「養兵千日，用在一時」，侯友宜現在參加同鄉會活動，有穩固北部票源的作用，外溢效應在他未宣布參選前較難浮現。立法委員洪孟楷說，侯只要參加雲林、彰化、嘉義等同鄉會活動，都有媒體效應，可讓南部鄉親感受到侯相當重視這些地區。

副總統賴清德(中)9日晚在台北參加雲林同鄉總會晚宴，受到熱烈歡迎。(記者曾原信／...
副總統賴清德(中)9日晚在台北參加雲林同鄉總會晚宴，受到熱烈歡迎。(記者曾原信／攝影)

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