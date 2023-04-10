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侯友宜研擬兩岸政見 尊重九二共識 對外提「3D原則」

記者劉宛琳／台北10日電
圖為侯友宜（中）日前出席嘉義同鄉會活動。(本報資料照片)
圖為侯友宜（中）日前出席嘉義同鄉會活動。(本報資料照片)

國民黨最快5月徵召提名總統候選人，呼聲最高的新北市長侯友宜近日積極備戰兩岸與對外政見。對於「九二共識」的立場，據了解，侯友宜尊重九二共識其擱置爭議、求同存異的精神，並捍衛中華民國；在對外政見則提出「深化民主、強化國防與降低敵意」的「3D原則」，可理解「強國的國家利益」，並以異中求同來追求區域和平發展。

「中華民國是我們的國家，台灣是我們的厝。」是近期侯友宜被視為有意挑戰2024的發言。侯幕僚表示，侯友宜身為中華民國40多年的警察和公職，一生都在恪守「中華民國憲法」和捍衛中華民國。

對於「九二共識」，據了解，侯友宜尊重並理解1992年的歷史與時空環境，認同其擱置爭議、求同存異的精神，並帶來實質的兩岸民間交流；即便經過中美對抗的時期，九二共識當年會談的精神，仍被認為有利於兩岸和平和區域穩定。

侯友宜認為，多數民眾希望兩岸應有實質交流和互動，來追求區域和平和穩定繁榮，並依照「中華民國憲法」和「兩岸人民關係條例」等規定來進行。前不久侯提出的「三平三安」，社會公平、國家和平、兩岸太平、人民安心、社會安定、國家安全，雖然口號簡單有力，但他認為需要有強大願景力和執行力的政府，才有可能達成。

侯幕僚表示，國際上許多分析認為，兩岸兵凶戰危迫在眉睫，從眼前、2027到2049年都可能爆發，不畏戰是預先做好準備；但侯友宜認為，追求人民之間的和平發展，才是不畏戰的核心價值。

除了兩岸政見外，在對外論述上，侯友宜認為，中華民國要有自信走向國際社會，有力量維持區域穩定，彰顯自己存在的價值；人民會認同3D作為生存發展的原則，包含Democracy，深化民主，透過普世價值連結全球；Defense，強化國防，做最精實的準備，捍衛生存和主權；Defrost，降低敵意，開放態度交流對話，促進和平繁榮。

侯認為，中華民國作為有自信的國際社會一員，也需理解其他國家，特別是「強國的國家利益」，當各國的國家利益趨向一致，或異中求同時，就愈能追求區域穩定、和平發展。

中華民國 侯友宜 警察

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