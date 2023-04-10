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觀察站／侯友宜兩岸論述獲黨內默契 再求對岸、美國接受

記者 劉宛琳
新北市長侯友宜(中)。(本報資料照片)
新北市長侯友宜(中)。(本報資料照片)

備戰2024，新北市長侯友宜在兩岸與對外政見上已有雛形。前總統馬英九赴陸返台直言「九二共識又活過來了」；侯友宜研擬兩岸政見，提及尊重九二共識其擱置爭議、求同存異的精神，並捍衛中華民國，雖未直言支持九二共識，但可見與黨內已有一定的默契。

近期被詬病只會「侯侯做代誌」的侯友宜，其團隊在兩岸與對外政見上已準備數個月，但礙於侯友宜新北市長的身分，只能低調鴨子划水。侯友宜的目標不僅是提出國內能夠接受的論述，也要提出對岸、美國能接受的說法，做到「安內攘外」，對內、對外做好溝通準備競選總統，目前只剩最後一哩路。

馬英九以卸任元首身分赴陸，消息一曝光，國民黨內出現不同意見，深怕會對選舉造成影響，等到馬在對岸談及中華民國憲法後，才陸續有人附和。如果侯友宜最後確定被國民黨徵召參選總統，首當其衝便是侯，但據了解，侯友宜一開始便理解馬英九去祭祖的思鄉之情，這也凸顯在侯對陸溝通的準備上。

不只是論述與政策，侯友宜的對外工作也持續進行。從台北市議員徐弘庭的話，就能看出端倪。徐說，熟悉外交圈的人都知道，其實侯友宜跟美國關係非常OK。據了解，侯友宜2月曾私下與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅見面，極可能是初步美方的「面試」，侯友宜上個月也與美國在台協會前理事主席卜睿哲私下會面，並提出3D原則。

不過，侯友宜還沒正式被徵召，目前的兩岸論述及對外政見雖有雛形，但仍在討論中，正式被提名後才會提出，屆時才會真正接受外界檢驗。究竟侯友宜的接受九二共識精神，是否會沿用九二共識的基調？另一方面，國民黨主席朱立倫也在智庫幫未來候選人準備國政，最後會端出什麼牛肉，值得觀察。

侯友宜 馬英九 國民黨

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