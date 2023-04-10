藍委初選倒數1周 費芯大戰持續 蔣萬安見兩人談共識

藍營北市立委初選，費鴻泰（中）9日在立院女戰神鄭麗文陪同下到永春市場掃街。(記者林佳彣／攝影)

國民黨 第一階段立委初選民調 倒數一周，信義南松山「費芯大戰」持續，台北市長蔣萬安前天先見徐巧芯，昨天再會費鴻泰。他表示，談的共識就是讓初選過程公正，初選後大家團結一致，共同目標是贏得勝選。

費鴻泰昨天受訪提到，蔣萬安拜會，市長日理萬機，還要麻煩蔣來操心，「真的很不好意思」，他對台北市政「知無不言、言無不盡」。被問及與蔣會面會不會有壓力？費則說，他與蔣萬安是兩屆立法院同事，合作非常愉快，「只要有台北市、蔣萬安用得到我的地方，全力以赴。」

徐巧芯昨天受訪提到，蔣萬安私下跟她說「謝謝，辛苦了」，稱蔣萬安很支持年輕世代出來從政。費鴻泰回應，競爭對手講任何的話統統都尊重，他三度強調「尊重、尊重、尊重」，笑著問「我有沒有面帶笑容」？

民調倒數一周是否辦初選辯論？費鴻泰表示，黨中央建議他說不要辯論；徐巧芯昨天驚訝回應，「黨中央怎沒這樣跟我說？」她認為辯論是民主制度中最能凸顯民主之爭，還是支持辯論，不管總統、立委層級，甚至2018年參加議員選舉時也自辦辯論。

徐巧芯表示，相信蔣萬安對待兩人會公平，聊完後「壓力沒有變大，反而是變小」，也讓大家看到台北市長的格局，「協調不是真的，但是關心是真的」手心手背都是肉，她不為難別人去做任何決定或選邊站。

蔣萬安則表示，辯論這部分有跟市黨部溝通、規畫。大家都有共識，就是希望過程能公正平順，初選後團結並進，贏得勝選。

媒體問「有沒有給你痛苦的選擇？」蔣笑著回應，接下來初選只剩一周，談的共識就是讓初選過程公正，初選後大家團結一致，共同目標是贏得勝選。