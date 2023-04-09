曝約柯文哲見面 徐巧芯：為藍當先鋒爭取非綠聯盟支持

北市議員徐巧芯9日透露她約民眾黨主席、前市長柯文哲合照，希望為藍營當先鋒，爭取非綠聯盟支持。(記者鍾維軒／攝影)

國民黨 北市立委初選「費芯大戰」持續上演，台北市前市長郝龍斌昨陪費鴻泰掃街，還透露支持費是痛苦決定，晚間徐巧芯在臉書 發文貼出與民眾黨主席、前市長柯文哲 合照，今受訪透露是自己先約柯，要為藍營開先鋒，爭取非綠聯盟支持。

徐巧芯昨在臉書發文，秀出4月5日與前市長柯文哲吃涼麵的照片，提到「任何選擇都是自由的，我都尊重，但請一定要開心、要快樂」，也謝謝好久不見的柯市長給她鼓勵，她會一直很樂觀和拚命。

被問及與柯文哲聊什麼，徐巧芯表示，包含柯最常講的「心存善念、盡力而為」，他也寫一張卡片送她，鼓勵她參加國民黨內初選，雖然兩人不同政黨，過去分別是台北市長與北市議員，她的問政成績等表現，或許柯覺得相對比較認真，也願意給予鼓勵。

徐巧芯說，兩人邊吃涼麵、邊談過去市政，尤其她提出南松山再生計畫，也是在柯任內開始推動，蔣萬安任內還會延續、更擴大規劃。市政案例都是當天聊天主題之一，非常謝謝柯文哲給我蠻多鼓勵，她會繼續努力拚初選。

當天是誰約見面？徐巧芯笑說，「他這麼忙，還要準備去美國，當然是我先約他」，問有沒有空一起吃飯、好久不見，他也爽快答應。

不過，約柯文哲見面是心裡孤單、黨內初選沒給溫暖？徐巧芯認為，所有資深政治人物在黨內來講，大多數的人會覺得手心手背都是肉，不想選邊站，她也不為難大家。

「支持的力量很多」，徐巧芯表示，有些人必須因為人情壓力、痛苦支持某些特定的人，希望支持徐巧芯是快樂、開心，不想為難任何的人，黨內私下對她的支持會私下跟她說。

柯文哲有透露要在她與費鴻泰間選邊站？徐巧芯說，柯文哲沒有特別透露，她認為柯跟費比較沒有這麼熟悉，柯文哲市長任內也看到她作為議員的表現，她想柯文哲會認可其進入國會，也可提出很多福國利民的政策。

不過，是因費鴻泰與台北市前市長郝龍斌同台，所以才發文與柯文哲見面？徐巧芯說，很巧的是兩人都是前市長，都是對台北市有相當貢獻的人。尤其柯文哲是黨主席朱立倫希望爭取對象的非綠聯盟，她等於是幫朱立倫當前鋒，試著用其過往問政成績，來爭取柯文哲支持。

徐巧芯表示，人跟人之間交往就是要開心快樂，而且不為難對方，能夠互相尊重，她會盡量做到。如果黨內覺得初選過程，兩人都不錯，有為難之處、要痛苦選擇支持別人，她都完全尊重。希望支持她的人是覺得她進到國會，能夠強力監督民進黨、揭露蔡英文總統八年。