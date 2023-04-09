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徐國勇挺吳欣岱不挺高嘉瑜？游淑慧：陰險

記者林麗玉／台北9日電
前立委姚文智（右一）、中央疫情指揮中心指揮官王必勝（左二）等人8日出席台灣基進黨吳欣岱（左四）內湖區服務處開幕茶會。(記者潘俊宏／攝影)
前立委姚文智（右一）、中央疫情指揮中心指揮官王必勝（左二）等人8日出席台灣基進黨吳欣岱（左四）內湖區服務處開幕茶會。(記者潘俊宏／攝影)

台灣基進台北黨部昨舉行開幕茶會，民進黨2022北市長候選人陳時中、2018北市長候選人姚文智、及內政部前部長徐國勇昨都出席茶會活動，其中徐國勇更公開表態全力支持吳欣岱。國民黨北市議員游淑慧今天則在臉書酸爆，「果然，自己不敢初選來挑戰高，就去拱他黨的人來弄高（高嘉瑜）有點陰險……。」

爭取內湖南港立委初選的游淑慧今天也說，徐國勇、陳時中、姚文智大概都屬於目前民進黨的邊緣人了，他們跑去挺他黨的吳欣岱搞自己人。這大概是跟清末的慈禧一樣，一種寧與外人，不給家奴、破碗破摔的奇怪心態。

游淑慧今天在臉書說，徐國勇、陳時中表態「支持吳欣岱選立委」，她的心情是什麼？因為之前媒體曾經問她，傳徐國勇將參加港湖區立委初選，和高嘉瑜爭取提名，游說，她當時傻問：徐國勇和港湖有什麼關係？徐國勇20年前曾在港湖當選議員，然後第一屆議員當2年，就跑去選立委。

游淑慧說，現在徐國勇對高嘉瑜，初選民調應該是2：8吧，真的有差那麼多？不相信就讓他（徐國勇）來選選看，自己不敢初選來挑戰高，就去拱他黨的人來弄高，真的有點陰險。

陳時中 臉書 民進黨

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