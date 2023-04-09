總統大選郭朱配？ 朱立倫：胡說 郭台銘：不可能

國民黨主席朱立倫。(本報資料照片)

國民黨 2024總統人選徵召提名作業進行中，國民黨主席朱立倫昨天表示，希望整合團結非綠大聯盟，「包括柯文哲 市長、民眾黨等非綠朋友」。鴻海集團創辦人郭台銘 已表態爭取國民黨徵召參選總統，對於「郭朱配」傳聞，朱立倫昨駁斥「都是造謠中傷、胡說八道」，郭台銘也回應「不可能」。

藍營總統人選未定，朱立倫表示，3月初步完成國民黨內部整合團結，現階段正進行藍軍整合團結，下階段會很辛苦，但希望整合團結非綠大聯盟。這次作業已比上屆早，他也非常積極努力，藍營主要參選人跟他自己都很清楚，面對民進黨必須團結更多力量才能勝選。

傳出「郭朱配」背後的操盤者是國民黨立委傅崐萁，朱立倫表示，放話的人想破壞國民黨團結，惡毒心胸需要大家共同譴責。

郭台銘昨天受邀到新竹市陽明交大參與鴻海董事長劉揚偉獲頒名譽博士學位典禮，抵達會場前被大批媒體追問2024年總統大選參選事宜，隨行人員全程護送郭台銘入場，向媒體表示今天沒有安排受訪，郭台銘也多以「謝謝」、「謝謝各位」回應。

現場媒體在郭台銘步出電梯後，陸續追問郭會私底下跟朱立倫主席見面嗎？會希望侯友宜市長盡快表態來場君子之爭嗎？會跟侯市長見面嗎？之後是否有具體準備參選2024總統選舉的規畫？郭台銘幾乎都笑而不答，僅回應「謝謝」。

但在聽到有媒體詢問坊間有傳出跟（朱立倫）主席搭配選項時，是否有可能？郭台銘揮揮手，回應媒體表示「不可能」，隨即步入會場。

此外，對於朱立倫表示現階段要整合藍軍，下一階段要團結非綠大聯盟，包括柯文哲在內。柯文哲回應表示，一開始他就反對這種口號，「有本事就去整合民進黨」，還是反對這種兩極對抗，台灣已經30年都陷在這個泥沼之間，現在是時候走出來。

被問到民眾黨內部有人建議，在「承認」的基礎上，主張兩岸「相互承認」與國際「雙重承認」，柯文哲指出重點不是名稱，是實質內容，要雙重承認，就要講清楚是要承認什麼，國內就是政治口號太多。口號一定要有論述要有內容。