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侯、賴拚總統人氣 先後出席嘉義同鄉會 同場不同框

記者游明煌、李定宇／新北9日電
藍營基層憂心，新北市長侯友宜還在等待鳴槍起跑，黨中央再不加把勁，恐會讓侯輸在起跑點。圖為侯友宜（中）8日出席嘉義同鄉會活動。(記者余承翰／攝影)
藍營基層憂心，新北市長侯友宜還在等待鳴槍起跑，黨中央再不加把勁，恐會讓侯輸在起跑點。圖為侯友宜（中）8日出席嘉義同鄉會活動。(記者余承翰／攝影)

2024藍綠之爭提前上演，副總統賴清德、新北市長侯友宜昨天參加嘉義同鄉會30周年慶，兩人不同框、巧妙錯開，賴清德到場時民眾大喊「總統好」，侯友宜到場後，「侯市長選總統」也喊得震天價響，身為嘉義人的侯友宜上台也意有所指表示，「嘉義人一定可以闖出一片讓『國家』欣欣向榮的氣魄」。

嘉義同鄉會可說是侯友宜「本命區」，但昨天賴清德先到場，同鄉會成員列隊歡迎，還興奮與賴清德擊掌、握手，高喊「總統好」，不少人也爭先跟賴握手拍照。侯一到場後，鄉親也不斷呼喊「侯市長選總統」，簇擁著他上台，侯致詞時喊出「嘉義人我驕傲，嘉義人一定可以闖出一片讓國家欣欣向榮的氣魄」，獲得台下滿場掌聲。

賴清德致詞時說，大家應該團結共同守護台灣，促進台灣民主、維持和平，並促進經濟繼續繁榮發展，「這是大家共同使命」。任何時候「我們都不放棄主權，不放棄民主，也不放棄和平」，要更加珍惜數十年來累積的經濟成果，守護台灣的力量，絕對不能欠缺嘉義縣的鄉親。

侯友宜則表示，新北市沒有藍綠，新北市只有台灣人，「只有中華民國這個國家的國民」，國家最不需要的就是「鬥嘴鼓」、「你一句，我一句」，自己認真打拚為國家，超越黨派、超越個人，用嘉義人的使命好好拚。

針對訪美規畫，侯友宜昨表示，新北市就是一個大城市小國家，他這些年跟全世界各大城市交流，是非常正常的事；新北隨時都會到各國不斷互相交流學習，也一起交朋友，讓新北市被全世界看到。

對於前總統馬英九說九二共識又活過來，外界關注侯友宜的兩岸論述，侯說，公職40幾年來大概有15個職位，在治安或市政建設的推動上，考量要更周全，之後一定要大刀闊斧、全力以赴，把事情做好，這就是他一向的態度。

傳出國民黨主席朱立倫盤算「郭朱配」，侯友宜說，朱從頭到尾都在強調自己是總教練、無私無我，一定會凝聚所有大家的共同力量，來面對國家人民，做出最好的選擇。

民進黨主席賴清德參選總統，賴清德準備已久的陸戰也啟動，備戰速度是各陣營之最。圖為...
民進黨主席賴清德參選總統，賴清德準備已久的陸戰也啟動，備戰速度是各陣營之最。圖為賴清德（右）8日出席嘉義同鄉會活動。(記者余承翰／攝影)

侯友宜 賴清德 中華民國

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