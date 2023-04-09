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藍委初選內戰 蔣萬安會芯 郝龍斌態挺費

記者楊正海、鍾維軒／台北9日電
國民黨北市立委費鴻泰表示，不希望初選就占盡所有資源，要和平不要摩擦，更別讓支持者驚恐。(記者曾吉松／攝影)
國民黨北市立委費鴻泰表示，不希望初選就占盡所有資源，要和平不要摩擦，更別讓支持者驚恐。(記者曾吉松／攝影)

國民黨北市立委初選「費芯大戰」激烈，前任、現任市長昨天皆出手， 前市長郝龍斌昨表示支持立委費鴻泰，並稱二位都很優秀，是「很痛苦選擇」，台北市長蔣萬安昨與市議員徐巧芯會面，盼初選平和，強調不是來協調，而是希望初選過程正向、健康，今天將再與費鴻泰見面。

郝龍斌昨陪費鴻泰掃街表示，肯定費當立委政績，希望他繼續在立法院展現戰力，徐巧芯是國民黨後起之秀，也是國民黨的戰將，「可是我必須做選擇，必須承認這是一個很痛苦選擇，可是我選擇支持費鴻泰。」

蔣萬安昨與徐巧芯見面，蔣在會中表示，黨部有初選機制，他本來就不是來協調，是要對徐巧芯表達關心與鼓勵，尤其是針對初選過程，只要是正向、健康的方向，他都認為是正面的。

徐巧芯在會談中重申初選制度問題，也希望在初選階段能舉辦辯論會或政見發表會。蔣萬安表示，會向黨部來了解相關機制，也反映意見。

徐巧芯昨受訪時說，對市長來說，黨內初選就是手心手背都是肉，希望公平，絕對沒有要她「當議員就好」這種胡說八道的話，蔣市長也是年輕人，很支持年輕世代參選，大家要各自努力；相信郝市長做出痛苦的決定，也代表支持費鴻泰讓他很痛苦，「支持我開心快樂、沒被傳統觀念綁架、沒有壓力。」

費鴻泰說，辯論會讓選民不安心，至於政見發表，由黨部安排，蔣萬安希望大家心平氣和，今天會與蔣見面談市政；一周後就做民調，不希望初選就把所有資源占盡，會一步一腳印努力，把初選辦完就好，不要有摩擦，更不要讓支持者「驚恐」，「我們沒有那麼重要。」

國民黨北市立委初選「費芯大戰」競爭激烈，台北市議員徐巧芯（前）8日舉辦贈送環保餐...
國民黨北市立委初選「費芯大戰」競爭激烈，台北市議員徐巧芯（前）8日舉辦贈送環保餐具活動。(記者曾吉松／攝影)

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