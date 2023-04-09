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賴清德大選起跑 侯友宜還在原地暖身

記者 蔡晉宇、程平

副總統賴清德8日活動滿檔，出席苗栗、嘉義同鄉會，晚上也參加了台灣媽祖聯誼大會，用政治行話來說，這些都是「有票」行程，配合籌備已久的組織也將在近期檯面化，角逐大位之路在一開始可謂做足了準備。相較之下，藍營參選總統大熱門侯友宜8日在一片「選總統」呼聲中，卻不能做出明確表態，顯然陷入尚未被徵召，只能綁手綁腳原地暖身的處境。

賴清德四年前參選總統鎩羽而歸，連黨內初選都沒有過關，很大原因是「準備不足」。賴清德所屬的新潮流並未全力相挺，且賴當時在黨中央也缺乏「自己人」，賴仍執意要挑戰蔡總統連任，最終只能看著初選遊戲規則「任人改」，結果自然可想而知。

這次賴清德捲土重來，不僅在兩年前就開始定期找不同領域立委、專家針對政策交流，組織籌備也早早鴨子划水，連賴本人都針對「不足之處」找人補修學分。可以說賴清德挑戰2024早已蓄勢待發，只待正式提名，就能立刻進入選戰模式。

相較已展開攻勢的賴清德，還沒等到國民黨中央鳴槍的侯友宜，現在恐陷入進退兩難的困境。對侯友宜而言，過去與國民黨傳統組織的連結並不深，甚至被部分深藍選民質疑藍皮綠骨，這一且都需要靠更多的管道、更長的時間去謀合；但只要國民黨一天沒有宣布徵召，侯友宜的觸角就一天不能向外伸，若伸太快，最後「新娘不是我」，豈不是讓自己難堪。

對於國民黨內同志來說，就算他們支持侯友宜，但只要侯友宜一天沒有被國民黨徵召，他們也不宜提早出手替侯組織動員，以免去年九合一大選桃園市長提名，天外殺出張善政的故事重演，白忙一場事小，表錯情可就令自己尷尬。

此外，國民黨只要一天不確定徵召，「拉韓卡侯」、「郭朱結盟」的傳言就不會停歇，不但破壞黨內團結，更替民進黨增添見縫插針的題材。

賴清德 國民黨 侯友宜

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