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1年只有2次 金山人擠爆街頭爭睹「加州懸日」

把豪宅說是貨櫃屋 綠營硬拗又添一筆

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高雄前副市長陳啟昱旗山住宅爆發違法疑慮，農業局初判是貨櫃屋。（本報資料照片）
高雄前副市長陳啟昱旗山住宅爆發違法疑慮，農業局初判是貨櫃屋。（本報資料照片）

高雄市前副市長、台鹽前董座陳啟昱被踢爆在農地蓋豪宅，陳啟昱秒退民進黨，高雄市政府則認定是「臨時性貨櫃屋」並開罰10萬台幣（約3288美元），雙管齊下緊急滅火。但此「屋」或有玄機，也是對標榜清廉愛鄉土的民進黨最大諷刺，豈容船過水無痕。

翻開民進黨硬拗史，總統府前秘書長蘇嘉全農舍案絕對位列前茅。當年蘇嘉全遭爆於農地違法興建豪宅，重創蔡蘇配的總統選情。但在蘇嘉全「捐作公益」後，結果竟是閒置十年淪為蚊子館，更傳出地方盼蘇家撤銷捐贈、蘇妻也稱願意收回的弔詭情節。

農地豪宅變成豪華貨櫃屋，違法本質不變。陳啟昱曾經由陳菊延攬為高雄市副市長，農地上除貨櫃屋外，雨遮、庭園造景、大門、圍牆、鋪面等一應俱全，陳菊等綠營政要並曾造訪，市府卻毫無資料可查。尤其陳啟昱是與綠媒大亨等友人一起購農地蓋豪華貨櫃屋群。這豈止是知法犯法，更像是民進黨權貴一頁靠勢發家史，難怪遭質疑到底誰在護航？

相較之下，對於國民黨前立委顏寬恒豪宅案，民進黨全面打造「議顏堂」，檢調大動作偵辦，更超乎常情諭知千萬台幣重保。如今面對陳啟昱，高雄市府和檢調還剩多少力道？

權貴蝸居貨櫃屋，呈現了民進黨斷尾求生術的魔幻畫面。不管人民相不相信，反正高雄市府、檢調和監院都信了！

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