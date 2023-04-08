「讓國家欣欣向榮」 侯友宜2024「類參選」組織戰開跑

侯友宜2024的一切動向皆受到高度關注。（本報資料照片）

台灣新北市長侯友宜 昨參加嘉義同鄉會30周年慶，與副總總賴清德 不同框巧妙錯開，侯說「嘉義人一定可以闖出一片讓『國家』欣欣向榮的氣魄」，近侯人士直指，這句話顯示侯格局不再是地方領袖，目前採「類參選」的組織戰逐漸布局，能跑社團的就多跑，現在就是以「廣結善緣」方向為主。

侯陣營表示，侯友宜雖然不是每場社團活動都會到，但時間若沒有牴觸到，「能跑的就會盡量多跑」，還沒有到要針對哪些地方去多做加強的階段，現在就是「廣結善緣」，侯還有很多市政行程要跑，若時間抵觸，就是派副市長、局長等人去做代表，其實跟這些年來的跑法差不多。

侯陣營認為，組織戰不是一個可以量化的東西，地方組織重視的是感情，也無法拿來計算一周至少要參加幾場，不過這種場合對侯友宜是非常優勢的地方，可以展現他跟人互動的溫度，這也是他的強項。

近侯人士觀察，比較幾場下來，發現侯友宜講的話越來越「露骨」，像那句「嘉義人一定可以闖出一片讓國家欣欣向榮的氣魄」，清楚展現不只是地方領袖格局，以前若有媒體在場，侯絕對不可能講出這種話，這也可看出現在跟以前的落差。

近侯人士說，不過只是像這次現場有人喊「總統好」時，還是可以看出來侯仍謹慎，沒有因此就開心地去跟人握手，這也是他的個性，還沒被黨徵召前，就是做好這個位子該做的事。

黨內人士認為，侯友宜在面對嘉義同鄉會或退警聯誼協會等，通常都會比較「做自己」，且嘉義同鄉會很早就表態完全支持，且是其他候選人都打不進去的，只要侯願意選，嘉義同鄉會的票就是他的，這也算是另一種試水溫。