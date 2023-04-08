芯費大戰挺誰？郝龍斌：很痛苦，但我支持費鴻泰

前台北市長郝龍斌（左）8日陪同立委費鴻泰（右）前往吳興街市場掃街拜票。(記者鍾維軒／攝影)

台北市第七選區（信義、南松山）國民黨 內初選，立委費鴻泰、議員徐巧芯2人打得火熱。前市長郝龍斌今陪鴻泰掃街，被問到要支持誰，他說，「我必須承認這是一個很痛苦選擇，可是我選擇支持費鴻泰」。

郝龍斌表示，過去擔任台北市長時，費鴻泰就已經是立委，市政上給予非常多協助，包含選區改變、預算爭取、捷運動工，都有非常多的著力，所有人都會同意，費鴻泰絕對是立法院最有戰力的國民黨戰將之一。

不過郝龍斌說，今天會陪同掃街，就是肯定他當立委的政績，也感謝他對北市府的支持，希望他繼續在立法院展現戰力，而徐巧芯是國民黨後起之秀，也是國民黨的戰將，所以2位都很優秀，「可是在2位中間我必須做選擇，我必須承認這是一個很痛苦選擇，可是我選擇支持費鴻泰」

郝龍斌提到，初選制度以3成黨員投票 、7成全民調 很合理，黨員本來就要參與，要不然只是做黨員，不讓他們在選舉過程中表達意見也說不過去，另外，黨章選舉制度規定就是「37制」，包括過去選市長時，也是用70%民調、30％黨員投票進行，行之有年。

對於台北市長蔣萬安欲介入協調初選，郝龍斌表示，蔣也是看到現在狀況想盡一己之力，做法值得肯定，但市長忙於市政，而且雙方都是好朋友，要蔣做這件事情有點困難，但國民黨中央黨部應該記取教訓，中央黨部絕對有能力，而且可以處理這件事情，朱主席可以做得更多。

郝龍斌說，黨內協調應該是黨部事情，黨部相關負責人應該盡量朝團結和諧，讓選舉能夠平順地進行，大家能夠接受的方式來做處理，「我覺得蔣市長市政很忙，黨部也給他建議，協調還是由黨部來，我是完全認同這樣的看法」