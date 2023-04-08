規畫先遣部隊…侯友宜訪美3考量

新北市長侯友宜 是否訪美牽動2024大選，據悉，市府高層已陸續規畫，甚至有副秘書長層級以上的官員預計先訪美，替侯當先遣部隊「鋪路」；侯要訪美有三大考量，第一勢必要見到一定層級的人，若只是去「巡迴」，就沒有意義，第二還要看黨是否徵召，第三，雖然市府可能會有先遣部隊，仍會優先接受黨的訪美安排。

蔡英文 總統過境美國、鴻海集團創辦人郭台銘 也訪美回台，緊接著民眾黨主席柯文哲也訪美，侯友宜被視為藍營總統人選之一，清明連假受訪被問到「會不會訪美？」侯先是沉默三秒，仍未正面回應。

據了解，侯友宜3月21日下午曾密會美國在台協會前理事主席卜睿哲，近侯人士說，侯跟卜見面不奇怪，值得肯定的是美方已開始接觸侯友宜，不外乎是想知道侯友宜不同於過去幾任總統人選，是沒喝過洋墨水的本土型政治人物，若未來有機會選上總統，在外交政策上是否會親美等重要考量。

據悉，侯市府高層前陣子已陸續規畫訪美，甚至有副秘書長層級以上的官員預計在4、5月先行訪美，為侯友宜當先遣部隊「鋪路」。知情人士說，侯友宜認為，若只是去「巡迴」就沒有意義，目前到4月底為止不會有訪美行程。

黨內人士表示，侯友宜是否訪美的意義頗大，訪美就代表侯是國際級的領袖，不再只是「地方級領袖」；另外，美國是台灣政壇人物借力的槓桿，像郭台銘訪美就是一例，返台後就有討論聲量，黨內支持度也逐漸提高。