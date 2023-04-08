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兩岸論述對外自主 柯文哲訪美再拋九六共識

記者林縉明、歐陽良盈╱台北8日電

民眾黨主席柯文哲今天將啟程「自由台灣、對話之旅」訪美之旅，他昨天在行前說明會表示，此次訪美有兩個目的，除拜會美國政府機關、國會議員、智庫及台僑外，也要把民眾黨介紹給美國，在國際中美對抗，國內藍綠僵局，第三勢力要找出活路，希望建立跟各方對話平台。

柯文哲先前提出「強國等距」論述，不過，柯文哲昨說，該論述造成太多誤會，已經下令民眾黨不再使用；至於九六共識，對外就是台灣自主，兩岸和平，對內是聯合政府，團結台灣。

柯文哲今天下午5時半搭乘華航班機，預計美國時間8日晚上8時35分抵達紐約，隔天柯文哲在美首個公開行程，將前往大都會球場導覽跟觀賽，同時會與僑胞進行見面會。

柯文哲將前往哥倫比亞大學、波士頓大學、哈佛大學等學校跟學生對談，也會拜會商會、智庫及CSIC學者座談，最後到休士頓參加僑宴及拜會當地醫療機構等行程，但對於美方接見層級及數個拜會行程對象都未對外公布。柯文哲說，蔡英文是現任總統，沒理由跟現任總統比規格，但此行「該見到的都會見到」。

柯文哲說，去美國另一個目的，美國不了解台灣興起的第三勢力，民眾黨是特殊政治文化團體，不搞意識形態，民眾黨強調理性務實科學，不因短期利益犧牲長期利益，希望藉由此次訪美讓世界認識民眾黨。

柯文哲 大都會 哈佛大學

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