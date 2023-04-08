淨零難達成 李遠哲：台灣領導團隊缺遠見

台灣2050年無法零排放？中研院前院長李遠哲批台灣領導團隊缺乏遠見。(本報資料照片)

國發會提出2030年減碳 目標要達到24％（正負1％），中研院前院長李遠哲直言，23％是不夠的，至少要減半、或是45％，否則2050年絕對走不到零排放，政府還需要努力；他也暗批台灣領導團隊缺乏遠見，選舉到了，若只想解決今後幾年的事，「不要選他」。

「2023全國NGOs環境會議」昨召開，邀請李遠哲以「氣候變遷 與人類未來」為題發表演講。李遠哲表示，2050年要走到負排放才能有更理想的世界，也坦言對目前的（領導）團隊相當失望。

李遠哲表示，現在正是危急時刻，不做就太遲了，應從食衣住行各方面減少消費，減少二氧化碳排放，過更簡樸的生活。

李遠哲話鋒一轉表示，選舉快到了，如只想處理今後幾年的事，「不要選他」，而是要選會設身處理的人。

昨會議現場也頒發環保終身成就獎給對環保有功人士，包括反核運動要角的吳文通、楊貴英及黃提源等人。曾任鹽寮反核自救會會長的吳文通表示，若沒有環團支持，核四可能已經發電數十年了，這獎應是屬於所有貢寮人的。他也提到，過去的盟友民進黨 ，執政後，就漸漸忽略了環境的問題。