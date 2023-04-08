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新聞評論／2024兩岸論述大戰 藍綠白各有罩門

記者 蔡晉宇、陳熙文、陳洛薇
新北市長侯友宜7日表示，期待朱主席睿智的領導與帶領。(記者潘俊宏／攝影)
新北市長侯友宜7日表示，期待朱主席睿智的領導與帶領。(記者潘俊宏／攝影)

「雙英」出訪，7日先後返台；鴻海創辦人郭台銘也幾乎在同一時間訪美，民眾黨主席柯文哲則在8日出發到美國，台灣頓時掀起了一股「出訪熱」。前總統馬英九訪陸行高舉一中憲法，強調基於一中各表的「九二共識」回來了；蔡英文總統隔海回敬，「那早已是70年代的論述了」。這幾乎註定，2024年大選，將會是場兩岸的定位大戰。

馬英九此趟祭祖行最大兩點，莫過於在大陸公開闡述中華民國憲法，並明確點出了「一中各表」的現行憲法精神，「各表」部分聽在陸方耳裡固然刺耳，至今卻不見中共出面反駁，堪稱首度實務操作了「一中憲法能各表」，給了外界兩岸可能尚有交集的想像空間，也是對民進黨政府發出的一記直球對決。

蔡英文以不知今夕是何年作為籠統回應，迴避了根本性問題，若陸方真出現政策調整，能默許「一中各表」，基於現行憲法的創造性模糊，是否會是帶來兩岸和平的好解方？蔡英文在憲法議題上的模糊以對，無疑給了國民黨積極論述，馬英九路線能帶來台海和平的空間，替未來可能的總統參選人搭起的舞台已然成形，端看如何向民眾進一步說明。

再展望總統選戰，副總統賴清德有別於蔡英文曾在當選前，向美方承諾不走台獨，賴清德的不搞法理台獨則是建立在「台灣前途決議文」，明顯層次有別。華府對賴清德處理兩岸事務的不確定性雖已降低，然在「疑賴論」消退同時，賴勢必也要對如何看待一中憲法做出明確表態，才足以證明已準備好選總統了。

屏東縣東港7日辦今年「第一鮪」拍賣會，副總統賴清德（右）南下見證。(記者劉學聖／...
屏東縣東港7日辦今年「第一鮪」拍賣會，副總統賴清德（右）南下見證。(記者劉學聖／攝影)

兩岸習題也是侯友宜難題，被問到兩岸論述與九二共識，侯友宜都是大打侯式太極，稱「我們叫中華民國，台灣是咱的家。」兩岸論述是什麼？是否遵循馬英九「九二共識，一中各表」路線？外界霧裡看花，不知他口袋空空、還是袋裡有乾坤。

至於民眾黨主席柯文哲，過去從「墨綠」到倡議「兩岸一家親」，日前提出「強國等距」又收回，再拋出「九六共識」定義台灣實況，訪美前他定調「台灣自主、兩岸和平」，左批民進黨不避戰，右打國民黨畏戰，想在藍綠之外壯大第三勢力，但兩岸論述一變再變，讓人弄不清哪個才是柯文哲的最後主張？

四場出訪，藍綠白都沒能解決自身的論述難題。這場關於憲政、兩岸的論述大戰，才剛剛開始。

台灣民眾黨主席柯文哲(右)8日率團訪美，他7日說不再提「強國等距」。(記者曾吉松...
台灣民眾黨主席柯文哲(右)8日率團訪美，他7日說不再提「強國等距」。(記者曾吉松／攝影)

馬英九 蔡英文 賴清德

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