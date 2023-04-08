超完美切割 高端大案小辦難查真相

新冠肺炎疫情 期間，高端在政府積極運作下，股價 水漲船高，屢遭質疑有內線交易、炒股，士林地檢署查了兩年多，卻只起訴一名賺了15萬台幣（約4935美元）的台大醫師，政府官員為股價推波助瀾、真正內線獲利可能成案者、甚至疫苗採購疑雲，都切割移交他人另辦，這種超完美切割結案方式，民眾想要的真相與正義又在何方？

蔡政府在疫情嚴重期間，無視疫苗緊急需求，以扶植產業之名力挺高端疫苗 ，不僅蔡英文總統公開施打、閣揆陳建仁當時還參與試驗、多次公開掛保證，當時的疫情指揮中心指揮官陳時中更屢屢在記者會上公布有利高端的訊息，助攻高端股價一路飆漲，外界早質疑政府作多、讓特定人利用內線交易獲利。

內線交易簡單說就是「不公平的競爭」，部分人比公開市場更早知道可能影響股價的重要訊息，宛如是天上掉下來的禮物，往往是內部人或有權左右決策者，且往往透過人頭購買或製造斷點。

高端的股價異常，連櫃買中心董事長都曾在國會公開證實，檢方針對櫃買中心提供的九份疑似不法炒作、內線交易分析報告追蹤，卻只把清查對象限縮在高端、基亞、丘以思三家公司、及疾管署、食藥署、指揮中心的相關人員及其三親等，最後再以查無不法結案，簡直是大案小辦的標準作法。

以過去內線交易案標準，有無炒作、內線交易，通常仰賴金管會的監視查核機制，但在高端案上，檢方卻只堅稱金管會並非移送機關，清查相關人金流後未查獲不法，這樣的偵查結果，難道是要告訴百姓：政府公開炒股無責？檢方的辦案思維，難怪台灣股市會被形容是內線交易的天堂。