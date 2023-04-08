我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H1B中籤率低 今年估僅15% 華生留美更難

68歲西班牙女星再當媽 精主是已逝兒子

超完美切割 高端大案小辦難查真相

記者 王宏舜、蕭雅娟

新冠肺炎疫情期間，高端在政府積極運作下，股價水漲船高，屢遭質疑有內線交易、炒股，士林地檢署查了兩年多，卻只起訴一名賺了15萬台幣（約4935美元）的台大醫師，政府官員為股價推波助瀾、真正內線獲利可能成案者、甚至疫苗採購疑雲，都切割移交他人另辦，這種超完美切割結案方式，民眾想要的真相與正義又在何方？

蔡政府在疫情嚴重期間，無視疫苗緊急需求，以扶植產業之名力挺高端疫苗，不僅蔡英文總統公開施打、閣揆陳建仁當時還參與試驗、多次公開掛保證，當時的疫情指揮中心指揮官陳時中更屢屢在記者會上公布有利高端的訊息，助攻高端股價一路飆漲，外界早質疑政府作多、讓特定人利用內線交易獲利。

內線交易簡單說就是「不公平的競爭」，部分人比公開市場更早知道可能影響股價的重要訊息，宛如是天上掉下來的禮物，往往是內部人或有權左右決策者，且往往透過人頭購買或製造斷點。

高端的股價異常，連櫃買中心董事長都曾在國會公開證實，檢方針對櫃買中心提供的九份疑似不法炒作、內線交易分析報告追蹤，卻只把清查對象限縮在高端、基亞、丘以思三家公司、及疾管署、食藥署、指揮中心的相關人員及其三親等，最後再以查無不法結案，簡直是大案小辦的標準作法。

以過去內線交易案標準，有無炒作、內線交易，通常仰賴金管會的監視查核機制，但在高端案上，檢方卻只堅稱金管會並非移送機關，清查相關人金流後未查獲不法，這樣的偵查結果，難道是要告訴百姓：政府公開炒股無責？檢方的辦案思維，難怪台灣股市會被形容是內線交易的天堂。

股價 高端疫苗 疫情

上一則

兩岸論述對外自主 柯文哲訪美再拋九六共識

下一則

申請網簽被拒 港人訪台有黑名單？陸委會未否認

延伸閱讀

莫德納：癌症、心臟病疫苗將在2030年前準備就緒

莫德納：癌症、心臟病疫苗將在2030年前準備就緒
洛縣警消政府僱員 10日起不強制接種疫苗

洛縣警消政府僱員 10日起不強制接種疫苗
調查：費城1/5新生兒 無麻疹抵抗力

調查：費城1/5新生兒 無麻疹抵抗力
挑戰拜登 甘迺迪侄子競逐民主黨總統初選

挑戰拜登 甘迺迪侄子競逐民主黨總統初選

熱門新聞

台灣一名王姓女子在老公工作隨身碟發現多段性愛影片，女主角還是她曾經的頂頭上司，氣得求償100萬元台幣，法院最後判賠女上司要賠30萬台幣。示意圖。（記者張議晨／攝影）

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

2023-04-02 03:55
販賣人口到柬埔寨的張惟甄先前走出外交部的模樣。圖／民眾提供

騙1人掙10萬…販售台灣人到柬埔寨 35歲蛇蠍美人判了

2023-03-31 12:53
台駐美代表蕭美琴。（本報系資料照片）

反制「蔡麥會」 中國宣布對蕭美琴實施制裁

2023-04-06 20:42
馬英九前總統一行赴湖南衛視，和「聲生不息·寶島季」連線，同時和眾明星一起高歌月亮代表我的心。（記者賴錦宏/攝影）

馬英九上節目高唱「月亮代表我的心」 被讚唱歌好聽笑答一句話

2023-04-02 06:42
馬英九大陸行受關注，專家揭大陸要達到「兩目的」。（馬英九辦公室提供）

馬英九大陸行受關注 專家揭大陸要達到「兩目的」

2023-04-04 08:33
湖南省委書記沈曉明1日晚會晤馬英九。（記者賴錦宏/攝影）

馬英九回鄉祭祖 湖南省委書記稱他已成「不折不扣的網紅」

2023-04-01 08:55

超人氣

更多 >
這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢

這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢
大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦
退休後租屋而居 理財專家說有這些好處

退休後租屋而居 理財專家說有這些好處
制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館
清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴

清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴