高端內線案起訴2人 被批抓小放大 在野黨：應追大鯨魚

國衛院癌症研究所醫師劉滄梧，將高端疫苗重訊洩漏給妻子施庭芳（圖）買股，兩人都被起訴。(本報資料照片)

喧騰多時的高端股票內線交易案，士林地檢署昨偵結，只以洩密及內線交易罪起訴食藥署「疫苗專家審查委員會」專家委員劉滄梧及其妻子施庭芳兩人，另有高端大股東、公司經理人等15人獲不起訴；衛福部前部長陳時中 多次在疫情中心記者會釋放有利高端的利多消息，透過媒體報導，讓股價 不斷攀升，但檢方說「這不是人為炒股」。

高端母公司基亞公司董事長張世忠因另涉基亞的非常規交易案，持續偵辦。另涉嫌內線交易的高端副董事長陳燦堅好友王信雄，涉嫌操縱股價的股市當沖大戶廖學邦則移由台北地檢署偵辦。

檢方首波結案結果引發議論，不僅在野黨批評抓小放大，法界內部也質疑，對於政府特別扶植高端的部分絲毫未著墨、起訴標準與另案移送的時間點都有值得非議之處。

國民黨、民眾黨立委認為，被起訴的兩人只是「小蝦米」，檢調應繼續追查背後的「大鯨魚」，不能抓小放大，民進黨立委則說，調查結果證明高端股票與民進黨無關。

高端股價從原本幾十元台幣，在新冠疫情期間因獲政府支持，曾飆漲至400多元（約13.2美元），內線炒股傳聞不斷，金管會更移送9次異常交易分析報告；檢方清查認定，股價漲幅最大期間為2021年2月1日至5月17日，短短幾個月從110元漲至417元，但高端公司在這時間點並「無重大突破」。

時任衛福部長的陳時中任中央流行疫情中心指揮官，所說言論都讓媒體爭相報導。不起訴書指出，2月8日陳時中稱要「大量扶植本土新冠疫苗」，2月21日陳時中稱「拚疫苗自給自足」，3月22日陳時中盼總統帶頭打國產疫苗，總統府也正面回應稱，正副總統願以實際行動支持；兩天後，陳時中又說，月底與兩國產疫苗廠簽約採購。

士林地檢署調查近兩年最後只認定，國家衛生研究院癌症研究所醫師劉滄梧因擔任疫苗審查委員，在2021年7月18日的專家審查會議後，返家後告知同為醫師的太太施庭芳，高端疫苗 已通過取得緊急使用授權消息，被依洩密罪起訴；施庭芳在指揮中心公布重大訊息前，買進20張高端股票後分批賣出，獲利15萬餘元，被檢方認定構成內線交易起訴，劉滄梧涉內線交易部分獲不起訴。