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高端內線案起訴2人 被批抓小放大 在野黨：應追大鯨魚

台灣新聞組／台北8日電
國衛院癌症研究所醫師劉滄梧，將高端疫苗重訊洩漏給妻子施庭芳（圖）買股，兩人都被起訴。(本報資料照片)
國衛院癌症研究所醫師劉滄梧，將高端疫苗重訊洩漏給妻子施庭芳（圖）買股，兩人都被起訴。(本報資料照片)

喧騰多時的高端股票內線交易案，士林地檢署昨偵結，只以洩密及內線交易罪起訴食藥署「疫苗專家審查委員會」專家委員劉滄梧及其妻子施庭芳兩人，另有高端大股東、公司經理人等15人獲不起訴；衛福部前部長陳時中多次在疫情中心記者會釋放有利高端的利多消息，透過媒體報導，讓股價不斷攀升，但檢方說「這不是人為炒股」。

高端母公司基亞公司董事長張世忠因另涉基亞的非常規交易案，持續偵辦。另涉嫌內線交易的高端副董事長陳燦堅好友王信雄，涉嫌操縱股價的股市當沖大戶廖學邦則移由台北地檢署偵辦。

檢方首波結案結果引發議論，不僅在野黨批評抓小放大，法界內部也質疑，對於政府特別扶植高端的部分絲毫未著墨、起訴標準與另案移送的時間點都有值得非議之處。

國民黨、民眾黨立委認為，被起訴的兩人只是「小蝦米」，檢調應繼續追查背後的「大鯨魚」，不能抓小放大，民進黨立委則說，調查結果證明高端股票與民進黨無關。

高端股價從原本幾十元台幣，在新冠疫情期間因獲政府支持，曾飆漲至400多元（約13.2美元），內線炒股傳聞不斷，金管會更移送9次異常交易分析報告；檢方清查認定，股價漲幅最大期間為2021年2月1日至5月17日，短短幾個月從110元漲至417元，但高端公司在這時間點並「無重大突破」。

時任衛福部長的陳時中任中央流行疫情中心指揮官，所說言論都讓媒體爭相報導。不起訴書指出，2月8日陳時中稱要「大量扶植本土新冠疫苗」，2月21日陳時中稱「拚疫苗自給自足」，3月22日陳時中盼總統帶頭打國產疫苗，總統府也正面回應稱，正副總統願以實際行動支持；兩天後，陳時中又說，月底與兩國產疫苗廠簽約採購。

士林地檢署調查近兩年最後只認定，國家衛生研究院癌症研究所醫師劉滄梧因擔任疫苗審查委員，在2021年7月18日的專家審查會議後，返家後告知同為醫師的太太施庭芳，高端疫苗已通過取得緊急使用授權消息，被依洩密罪起訴；施庭芳在指揮中心公布重大訊息前，買進20張高端股票後分批賣出，獲利15萬餘元，被檢方認定構成內線交易起訴，劉滄梧涉內線交易部分獲不起訴。

衛福部長薛瑞元表示，衛福部沒必要為高端股價，而去做相關發言。當時疫情嚴峻，對於國外疫苗能否研發成功並不清楚，即使研發成功，台灣也不確定能否順利採購、交貨等，因此朝野雙方都贊成發展疫苗，「這是國家政策，不相信有人會說不對」，而疫苗研發相關進度，必須要讓民眾知道。

高端股票內線交易案7日偵結，只以洩密及內線交易罪起訴兩人，另有高端大股東、公司經...
高端股票內線交易案7日偵結，只以洩密及內線交易罪起訴兩人，另有高端大股東、公司經理人等15人獲不起訴。(本報資料照片)
國衛院癌症研究所醫師劉滄梧（圖），將高端疫苗重訊洩漏給妻子施庭芳買股，兩人都被起...
國衛院癌症研究所醫師劉滄梧（圖），將高端疫苗重訊洩漏給妻子施庭芳買股，兩人都被起訴。(翻攝自癌症研究所網頁)

高端疫苗 陳時中 股價

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