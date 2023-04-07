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馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

新聞評論／郭台銘表態 藍營機會之窗或危機之門？

聯合報社論
鴻海集團創辦人郭台銘表達願意參加國民黨徵召。 (本報資料照片)
鴻海集團創辦人郭台銘表達願意參加國民黨徵召。 (本報資料照片)

鴻海創辦人郭台銘正式宣布爭取國民黨總統提名，並為4年前負氣退黨公開致歉，還表示如國民黨最後提名新北市長侯友宜，將會全力支持侯。表面上，這是為「侯郭之戰」揭開序幕，實際上是為國民黨重返執政打開了「機會之窗」，但國民黨若未能好好把握與安排，則又將變成「危機之門」。

相較於民進黨總統提名已定一尊，國民黨仍顯混沌甚至混亂。黨內表態支持侯友宜者眾，但因侯友宜迄今尚未表態，加上過去對國民黨的若即若離，對提名侯友宜也存在不同聲音。郭台銘的表態，可能促使侯友宜調整腳步或對「承擔」作更明確表態。只要是良性競爭，對國民黨當然是利大於弊。

更具意義的是，郭台銘也宣示即便國民黨提名侯友宜，也會大力支持，如此不但消除郭台銘自行參選，或與柯文哲合作成為第3組候選人的疑慮，也相當程度化解「黨內互打」的不安因子，並為未來的整合留下更大想像空間。

4年前郭台銘的退黨，進而一度要自行參選、與民眾黨和親民黨合作，都造成藍營支持者分裂，成為國民黨慘敗原因之一。現在郭台銘公開致歉，如能化解4年前的藍營內部衝突與不同陣營支持者的心結，對於促進國民黨的團結，明顯是正面影響。

郭台銘更說若獲提名，將團結非綠陣營，達成政黨輪替，這無疑點出國民黨在總統選戰的最大危機。在可能的「三角鼎立」態勢下，民進黨仍有一定優勢，如果在野陣營無法整合，民進黨繼續執政機會不小。就國民黨而言，最可能促成與民眾黨柯文哲合作者，非郭台銘莫屬。郭台銘或能讓機會漸渺的「藍白合作」，燃起一線生機。

不過，柯文哲近日公開表示反對「下架民進黨」、「非綠聯盟」等主張，認為應組「聯合政府」；此與國民黨的立場顯有扞格，也與郭台銘的目標殊異。藍白合作能否成真，讓人存疑。但從另一角度看，這也意味國民黨和民眾黨在選戰目標設定上，產生了市場區隔；對國民黨來說，未必是利空。

因為即便藍白合作失敗，國民黨和郭台銘代表的是希望「政黨輪替」和「下架民進黨」的力量，柯文哲則代表「不放棄與民進黨合作」、「可以接受民進黨繼續執政」的聲音；在郭柯殊途且郭表態會支持國民黨的情況下，選民的選擇將趨於清晰。藍白未能合作，對國民黨總統選情的殺傷力，可望降至最低；而國民黨更要思考如何將與郭台銘的合作，轉化成最大戰力。

郭台銘的公開聲明，對國民黨備戰總統選舉可說是朝正面邁進一大步，但有幾個問題仍將影響未來的發展。首先，郭台銘認為能不能被國民黨徵召，在於民調的呈現，然國民黨徵召程序是否以民調為依歸？而郭台銘目前尚無國民黨籍，如將郭台銘納入可能徵召名單，是否會引發黨內反彈，甚至讓分裂、黨內互打等陰影再度籠罩國民黨？

其次，如果侯友宜獲徵召，未被提名的郭台銘能否真誠支持侯友宜？而國民黨是只把郭台銘視為「有力的藍營支持者」、「國民黨盟友」，或者是將郭台銘納入選戰體系中，讓他扮演更重要角色？這不僅考驗朱立倫、侯友宜和郭台銘的政治智慧，也考驗各自支持者的政治包容。

尤為關鍵的是，侯友宜仍未對總統選戰表態，郭台銘是否會淪為一廂情願的自說自話，相當程度仍在侯友宜如何看待郭台銘的表態。侯友宜目前仍只願說「守護中華民國」和「團結」，而無更具體回應，「機會之窗」是否又會變成「危機之門」，仍存變數。(轉載自聯合報社論)

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