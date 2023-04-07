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郭柯配已破局？柯文哲：我後天要出國了

台灣新聞組／台北7日電
台北市前副市長黃珊珊（右）透過臉書宣布加入民眾黨。 (本報資料照片)
台北市前副市長黃珊珊（右）透過臉書宣布加入民眾黨。 (本報資料照片)

鴻海集團創辦人郭台銘宣布爭取國民黨2024總統提名，外界解讀為「郭柯配」破局。媒體昨問民眾黨主席柯文哲，未來與郭合作的可能性？柯未正面回應，僅說「我後天要出國了」，每次都與郭台銘的時間交錯。

台北市前副市長黃珊珊昨上午透過臉書宣布加入民眾黨，黃珊珊說，她深信柯文哲與台灣民眾黨是「彰顯正直誠信的正確選擇」，柯文哲並不完美，但在政治文化上所帶來的改變是顯而易見的；這8年來她不只是「改變成真」的見證者，也是身體力行的執行者，柯市府留下的制度與團隊文化，確實為台北未來帶來正面發展。

被問對黃珊珊加入民眾黨看法，柯文哲表示「很好啊」，並說黃珊珊加入民眾黨的事有跟親民黨主席宋楚瑜講過。親民黨則回應「沒有評論」。

黃珊珊昨天下午到柯文哲辦公室開會，上樓前受訪強調，加入民眾黨是為了幫助柯文哲2024總統大選，是「滿自然的事」。媒體追問這個決定是否跟宋楚瑜報告過？黃珊珊回應，「我跟我們的同事們都有去說明」，親民黨跟民眾黨都是柔性的政黨，本來都是很好的盟友，這是她個人的選擇，也會承擔這樣的結果。

媒體追問，是否列入民眾黨不分區立委？黃珊珊回應，民眾黨選決會目前只開第1次會議，還會有後續的討論。有民眾黨人士表示，柯文哲有意把黃珊珊納入不分區名單，依據選罷法規定，不分區立委具黨籍且獲政黨推薦，才保有不分區立委提名資格，因此柯文哲積極邀請黃珊珊入黨，這也是黃在此時機點加入民眾黨的原因之一。

柯文哲 提名 郭台銘

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