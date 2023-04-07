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馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

國民黨總統提名 侯友宜稱無懼挑戰 郭台銘喊全民徵召

台灣新聞組／台北7日電
新北市長侯友宜6日受訪時表示，自己一生為了保家衛國，面對挑戰毫無畏懼。(記者陳正興／攝影)
新北市長侯友宜6日受訪時表示，自己一生為了保家衛國，面對挑戰毫無畏懼。(記者陳正興／攝影)

鴻海創辦人郭台銘宣布爭取國民黨總統提名，黨內傳出除民調外，還有「耐不耐打」等評估指標。新北市長侯友宜昨對此表示，自己一生當中為了保家衛國，參與無數次的槍戰，走過槍林彈雨，「面對所有的挑戰，我毫無畏懼」。郭台銘昨則在臉書發文，呼籲民眾在各樣網路民調、電話民調上對他表達支持，喊出「全民徵召郭台銘」，讓他有機會代表國民黨參選總統。

在郭台銘的大動作後，外界更加關注侯友宜何時才要表態？侯友宜則說，傾聽人民的聲音，了解人民的問題、解決人民的痛，這是每個為政者最重要的事。侯友宜說，在這個時間，不論國際、國內都面對很多困境跟挑戰，每個人永遠要記得國家與人民是一生中的懸念，因此一定要為國為民，團結所有人，國家人民遠超過黨派，超過個人，更要團結一致，要守護中華民國、愛台灣，讓這塊土地能和平永續繁榮安定地走下去。

近侯人士則表示，其實侯友宜近來的態度也已經很明顯，包括清明連假期間，侯透過臉書討論國政，更強調「讓台灣共好就是我所肩負的責任，為台灣打拚毫無懸念」，已經是「類參選」，他現在能說能做的已經是極限，多說什麼就過了，就等黨中央確認徵召。

藍營人士也分析，因為侯友宜是現任市長，侯友宜若主動宣布參選恐須先辭市長，唯一一條路就是辭職，否則沒有正當性，但等於讓行政院派員接管新北市府，一定會栽贓侯團隊，「那侯友宜就不用選了」。

雖然檯面上仍未鬆口，據悉，侯友宜已開始籌備2024總統競選辦公室成員，因此調整小內閣位置，準備迎戰2024總統大選。例如，現任文化局長龔雅雯將於本月17日升任副秘書長，是因副秘書長張其強將加入侯競選總部，才有人事異動。

郭台銘表態爭取國民黨總統提名，也激出藍營內部一股挺侯潮。多位新北及台中彰化等國民黨議員認為，侯友宜民調高，為國民黨最強母雞，是對抗民進黨主席賴清德的最佳人選，也盼黨中央盡快公告徵召規則，保持團結，避免網內互打。至於郭台銘動向，據了解，郭台銘將在下周訪日，預計10日啟程。監察院前院長王建煊則呼籲，希望自己也能被一併入國民黨徵召考慮的候選人之一進行民調。

郭台銘5日召開記者會，對於4年前負氣離開，向國民黨致歉，並宣布爭取國民黨提名參選總統。郭台銘表示，如獲國民黨提名，會團結所有非綠陣營贏得2024大選，如果最後國民黨決定徵召新北市長侯友宜，他也會全力支持幫助國民黨勝選，不能讓民進黨繼續執政。

郭台銘6日晚在臉書發文指出，5日清早返邸國門，就召開記者會向人民報告，千言萬語化做一句話，「我願意做2300萬台灣人的僕人，奉獻我在國際社會上累積的智慧和人脈，竭盡所能為中華民國的生存發展和台灣人民的安全幸福而戰。」

郭台銘說，請民眾在各樣網路民調、電話民調上表達支持，「全民徵召郭台銘」，讓他有機會代表國民黨參選總統。

鴻海集團創辦人郭台銘5日宣布全力爭取國民黨2024總統候選人提名。(記者黃仲明／...
鴻海集團創辦人郭台銘5日宣布全力爭取國民黨2024總統候選人提名。(記者黃仲明／攝影)

郭台銘 國民黨 侯友宜

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