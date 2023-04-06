郭台銘訪美前 朱立倫勸他和藍營重建溝通

國民黨主席朱立倫（中）勸郭台銘和藍營支持者「重建溝通」。(本報資料照片)

藍營知情人士指出，國民黨主席朱立倫在郭訪美前拜會時就建議，不管選不選，都應和藍營選民「重建溝通」，一起整合下架民進黨 。

該知情人士指出，朱立倫在3月22日中常會宣布採徵召方式提名，接著就主動邀約侯友宜 、郭台銘 等潛在候選人會面、討論意見，和郭台銘是在郭27日訪美前一周的接近周末，朱立倫到郭台銘家中拜會。

知情人士表示，由於朱立倫只是去徵詢徵召作業事宜，為維持公平，全程並未和郭談及黨內總統大選議題或民調，但郭台銘向朱談論自己訪美細節，兩人談得融洽，朱立倫向郭台銘建議，2024不管郭台銘決定如何，為了非綠陣營能團結下架民進黨，建議郭台銘能和藍營支持者「重建溝通」。

另外，朱立倫也當面向郭台銘強調，郭是藍營重要的一分子，希望可以一起努力下架民進黨、為中華民國未來打拚。

知情人士也表示，「朱郭會」就是徵召作業的一部分，由於朱立倫也和侯友宜保持充分的溝通，因此陸續和包括郭台銘在內的可能候選人會面徵詢，侯友宜也都知情。

國民黨中央人士指出，朱、郭會面時沒談到郭台銘回台後要怎麼做，但可能是因為朱立倫以徵召提名方式讓沒有國民黨籍的郭台銘也能納入團結考量，所以從結果來看，郭台銘也給了相當有氣度的回應，有助整合。

已公開表態支持侯友宜的國民黨立委林為洲表示，歡迎郭台銘良性競爭，看誰民調高就提名誰，也呼籲黨應加快腳步「1個月見真章」。新北市議長蔣根煌昨表示，黨主席朱立倫已經說由民調最高的出來選，侯友宜民調高，如今郭台銘也說若沒出線會支持侯，郭的說法是振奮人心的好消息。

民眾黨主席柯文哲辦公室發言人陳智菡回應，「會在該合作的時候合作，該競爭的時候競爭」。民眾黨立委張其祿認為，藍營內部可能已達成共識和整合，郭不會隨便拋出這種聲明，應是已有默契；郭是生意上的一代梟雄，政治算計也很清楚，可能評估後覺得連署或與第三勢力合作機率都太低，才會做出這種勝算高或不會全輸的決定。

有多年選戰操盤經驗的民進黨人士說，黨內下周將提名主席賴清德參選總統，賴「以逸待勞」，目前選情有優勢，「但藍營不會一直亂下去」，民進黨仍要謹慎應戰。