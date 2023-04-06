國民黨民調內參 耐打納考量 徵召人選最快5月公布

國民黨對鴻海創辦人郭台銘（左）、新北市長侯友宜（右）採取內部參考民調，不是初選的正式民調。(本報資料照片)

鴻海創辦人郭台銘昨天正式宣布爭取國民黨 徵召提名 參選總統，新北市長侯友宜也已表示義無反顧。在主要徵召評估對象都已表態後，國民黨將展開以內部參考民調 等綜合評估方式，找出最強、最能勝選的人選，並在完成協調整合後，公布徵召人選，最慢不會拖過6月，最快5月就可以完成。

黨務人士表示，民調當然是徵召過程重要依據，但會採取內部參考民調，不是初選的正式民調，因此不會有初選的政見發表會和公開的民調進行方式，除了黨內參考民調，也會參考媒體及外部可信的民調。

黨內人士表示，除民調外，客觀情勢的評估，納入人選條件，還有本身有無爭議、禁不禁得起檢驗及「耐不耐打」等，都是綜合評估的指標。黨內表示，在完成評估確認最強人選後，就是最後的協調整合。

針對黨內憂心重演去年桃園市長選舉提名，因用突襲徵召張善政且事前未溝通，導致提名後炸鍋引來地方大反彈，黨務人士表示，去年桃園市長提名突襲徵召，最主要是擔心事前曝光地方一旦反彈，反而會提前嚇跑張善政，這次不會重蹈覆轍。

至於完成總統徵召提名的時程，黨內對快慢有不同看法，主張盡快提名的人，是怕拖愈久對侯友宜民調不利；認為可等到6月者，除配合新北市議會總質詢時程，也希望讓侯完全準備好再登場。黨務人士表示，6月是一個時間，但如果主要參選人沒有意見，確有可能5月完成徵召提名。