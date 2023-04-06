新聞評論／杜鵑不啼 郭台銘從織田信長變豐臣秀吉

國民黨戰國三雄郭台銘(左起)、侯友宜、朱立倫各有盤算，但初選勝出不是最後勝利，要笑到最後才是贏家。(本報資料照片)

日本戰國三雄，織田信長、豐臣秀吉和德川家康，一段「杜鵑不啼」對3人政治性格的經典描述，或可描述國民黨 2024總統初選戰況。

當杜鵑不啼時，織田信長說：「我殺了牠」。豐臣秀吉說：「我想辦法讓牠啼」。德川家康說：「我就等牠啼」。

郭台銘 就像霸氣殺無赦的織田信長；手握提名 大權的國民黨主席朱立倫宛如豐臣秀吉；遲未鬆口表態的新北市長侯友宜承襲審時度勢的德川家康風格。

不過，隨著侯友宜近期民調滑落、郭台銘返台後重新出招，牽動朱立倫如何公平提名，國民黨2024總統初選氛圍已出現微妙變化。

4年前，國民黨為郭台銘開了一扇巧門，讓他取得初選參賽資格，結果不敵彷彿孫悟空橫空出世的高雄市前市長韓國瑜。郭台銘負氣宣布退黨，還發聲明強調，「人民不會認同如此迂腐的政黨」，埋下與藍營支持者的嚴重心結。

4年後，為了重獲國民黨提名，郭台銘率先表態，以為累積4年沉潛和疫苗紅利，可以解開心結，即使郭台銘自嘲4年前言行是「年輕氣盛」，但民調仍不如預期，藍營「反郭」聲浪不絕於耳。

民眾黨主席柯文哲執意參選總統，讓「郭柯配」形同破局，郭台銘消音一段時間，政壇傳出郭已打消參選2024念頭；最近郭台銘訪美暢談高科技產業，與蔡英文總統出訪、前總統馬英九登陸的政治性訪問大異其趣，讓外界對郭董的下一步更添議論。

由於侯友宜仍未鬆口，近期民調持續滑落，連立場一向親侯的資深媒體人都斷言，民進黨主席賴清德將贏得2024總統大選。郭台銘5日返國後一改過去強硬態度，90度鞠躬道歉讓許多人傻眼，郭也說，「離開國民黨讓很多人失望，向國民黨朋友們致上我萬分的歉意，對不起」，如果最後由侯友宜獲得提名，他也會全力支持侯。

以團結為大前提，初選落敗也會挺侯、留在國民黨，被視為郭台銘的撒手鐧，郭也從殺無赦的織田信長，變成充滿身段的豐臣秀吉。連假落幕，卻掀起國民黨2024內戰序幕。

侯友宜開始展現當仁不讓的態度表示，「自己這一生最重要的是守護中華民國、愛台灣人民，讓大家都能平安，這是我不變的初心」。歷史上一直在等待杜鵑啼叫的德川家康，重點不是等待，而是掌握關鍵時機出手，德川家康真正厲害之處，在於杜鵑不是掌握在別人手裡，等到最適當時機，「杜鵑自然會為我啼叫」。

國民黨初選提名機制仍握在黨主席手中，朱立倫尚未完全退賽，若侯、郭內戰重傷，「朱隊長」恐還保留最後遞補上場的可能。春天來臨之際，當杜鵑尚未啼叫之前，國民黨戰國三雄仍各有盤算。但初選勝出不是最後勝利，要笑到最後才是贏家。(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)