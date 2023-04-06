我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州便宜加油站在哪裡 GasBuddy告訴你

蔡英文洛杉磯僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

郭台銘宣布參選 侯友宜：守護中華民國初心不變

記者余弦妙、張睿廷／台北6日電
新北市長侯友宜強調守護中華民國初心不變。(本報資料照片)
新北市長侯友宜強調守護中華民國初心不變。(本報資料照片)

鴻海創辦人郭台銘昨日宣布將爭取代表國民黨選總統。新北市長侯友宜表示，自己這一生最重要的是守護中華民國，讓大家能夠平安，這是不變的初心。大家團結在一起，努力的顧國家，顧台灣這塊土地，讓這塊土地愈來愈好，他相信這也是每一個人的心願。

近期侯友宜臉書發文開始提國政，他說，清明連續假期行程還是滿檔，會到市民最常消費的地方，去跟攤商聊一聊，看民生碰到什麼狀況。他自己是豬肉攤出生的小孩，非常有感，像蘆洲賣豬肉的攤商說，豬肉現在「貴鬆鬆」，漲了近3成，這要怎麼賣？連切仔麵、小菜都開始漲價；豬肉攤老闆還說，電費漲、物價波動，民眾真的很痛苦。

國民黨昨日回應，郭台銘創辦人是藍軍重要的一份子，不只是藍營重要的資產，也是中華民國重要資產。特別是郭台銘表達不論最後提名誰，都願意和國民黨共同打拚，胸襟令人感佩。未來黨中央將竭盡所能團結全民，凝聚支持中華民國、支持台灣安全繁榮及區域和平的力量，創造遠離戰爭的美好未來。

侯友宜幕僚透露，郭台銘表態在意料之中，侯不太意外，仍會照原步調前進，繼續向民眾表達他對國政的看法，展現「承擔」態度；侯友宜重視團結，未來的重心不會是針對郭台銘，而是提防綠營見縫插針，要將「類初選」傷害降至最低。

侯友宜幕僚指出，郭台銘目前有黨籍問題，昨天的記者會明顯是對黨中央喊話，是否讓郭回國民黨、如何做民調，都是黨中央的問題，這不是侯友宜要處理的事，且侯的民調仍是藍營最高，不須為郭台銘表態過度操心。

侯幕僚認為，郭台銘早在數月前便表態，各界也關注他訪美行程，加上郭的態度友善，還說最後徵召的如果是侯友宜，願全力支持。若侯最後出線，郭台銘又全力支持，甚至願意與團隊合作「獻策」，外界對侯陣營的「經濟觀」質疑將完全瓦解，「這場記者會，對侯友宜或許還是件好事。」

近侯人士說，侯友宜目前最憂心的還是民進黨藉機操作「侯郭爭」，製造黨內紛亂，尤其現在網軍猖獗，若被綠營得逞，即便最後侯被徵召，恐也因失血太多，難與民進黨主席賴清德抗衡。所以侯友宜未來發言一定會強調團結，不會主動攻擊郭台銘，也盼郭良性競爭，避免自相殘殺。

郭台銘 侯友宜 國民黨

上一則

觀察站／郭台銘與侯友宜 都為未來整合留空間

下一則

台灣如何在美中競爭下求存 柯文哲提供妙方

延伸閱讀

幕後／郭台銘表態參選2024 侯友宜最怕「見縫插針」

幕後／郭台銘表態參選2024 侯友宜最怕「見縫插針」
「力爭國民黨總統提名」 郭董為4年前負氣離開鞠躬道歉

「力爭國民黨總統提名」 郭董為4年前負氣離開鞠躬道歉
連任百日 侯友宜：為台灣打拚無懸念

連任百日 侯友宜：為台灣打拚無懸念
郭台銘：政治必須為經濟服務 盼台灣通過科技振興經濟

郭台銘：政治必須為經濟服務 盼台灣通過科技振興經濟

熱門新聞

台灣一名王姓女子在老公工作隨身碟發現多段性愛影片，女主角還是她曾經的頂頭上司，氣得求償100萬元台幣，法院最後判賠女上司要賠30萬台幣。示意圖。（記者張議晨／攝影）

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

2023-04-02 03:55
販賣人口到柬埔寨的張惟甄先前走出外交部的模樣。圖／民眾提供

騙1人掙10萬…販售台灣人到柬埔寨 35歲蛇蠍美人判了

2023-03-31 12:53
馬英九大姐馬以南等四姐妹陪同馬前總統一起參觀母親秦厚修的母校周南女子中學。（取材自廖元豪教授臉書）

馬英九赴母親母校周南中學參訪 四姐妹陪同

2023-03-31 07:03
馬英九前總統一行赴湖南衛視，和「聲生不息·寶島季」連線，同時和眾明星一起高歌月亮代表我的心。（記者賴錦宏/攝影）

馬英九上節目高唱「月亮代表我的心」 被讚唱歌好聽笑答一句話

2023-04-02 06:42
台積電董事長劉德音30日表示，台積電無法接受美國晶片法案中部分限制條款，需要與美國商務部溝通後才會提出申請補助。（記者胡經周／攝影）

美晶片補助限制 劉德音：台積電無法接受

2023-03-30 18:51
馬英九祖父馬立安之墓，上有馬英九名字(圓圈處)。(取材自澎湃新聞)

馬英九將回湘潭祭祖 祖父墓碑上有他的名字

2023-03-30 20:45

超人氣

更多 >
閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉
會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立
7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康

7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康
矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲
香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪

香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪