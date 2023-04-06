郭台銘宣布參選 侯友宜：守護中華民國初心不變

新北市長侯友宜強調守護中華民國初心不變。(本報資料照片)

鴻海創辦人郭台銘 昨日宣布將爭取代表國民黨 選總統。新北市長侯友宜 表示，自己這一生最重要的是守護中華民國，讓大家能夠平安，這是不變的初心。大家團結在一起，努力的顧國家，顧台灣這塊土地，讓這塊土地愈來愈好，他相信這也是每一個人的心願。

近期侯友宜臉書發文開始提國政，他說，清明連續假期行程還是滿檔，會到市民最常消費的地方，去跟攤商聊一聊，看民生碰到什麼狀況。他自己是豬肉攤出生的小孩，非常有感，像蘆洲賣豬肉的攤商說，豬肉現在「貴鬆鬆」，漲了近3成，這要怎麼賣？連切仔麵、小菜都開始漲價；豬肉攤老闆還說，電費漲、物價波動，民眾真的很痛苦。

國民黨昨日回應，郭台銘創辦人是藍軍重要的一份子，不只是藍營重要的資產，也是中華民國重要資產。特別是郭台銘表達不論最後提名誰，都願意和國民黨共同打拚，胸襟令人感佩。未來黨中央將竭盡所能團結全民，凝聚支持中華民國、支持台灣安全繁榮及區域和平的力量，創造遠離戰爭的美好未來。

侯友宜幕僚透露，郭台銘表態在意料之中，侯不太意外，仍會照原步調前進，繼續向民眾表達他對國政的看法，展現「承擔」態度；侯友宜重視團結，未來的重心不會是針對郭台銘，而是提防綠營見縫插針，要將「類初選」傷害降至最低。

侯友宜幕僚指出，郭台銘目前有黨籍問題，昨天的記者會明顯是對黨中央喊話，是否讓郭回國民黨、如何做民調，都是黨中央的問題，這不是侯友宜要處理的事，且侯的民調仍是藍營最高，不須為郭台銘表態過度操心。

侯幕僚認為，郭台銘早在數月前便表態，各界也關注他訪美行程，加上郭的態度友善，還說最後徵召的如果是侯友宜，願全力支持。若侯最後出線，郭台銘又全力支持，甚至願意與團隊合作「獻策」，外界對侯陣營的「經濟觀」質疑將完全瓦解，「這場記者會，對侯友宜或許還是件好事。」

近侯人士說，侯友宜目前最憂心的還是民進黨藉機操作「侯郭爭」，製造黨內紛亂，尤其現在網軍猖獗，若被綠營得逞，即便最後侯被徵召，恐也因失血太多，難與民進黨主席賴清德抗衡。所以侯友宜未來發言一定會強調團結，不會主動攻擊郭台銘，也盼郭良性競爭，避免自相殘殺。