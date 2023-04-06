觀察站／郭台銘與侯友宜 都為未來整合留空間

鴻海集團創辦人郭台銘5日舉行記者會，除表達爭取國民黨總統提名，並為4年前退出國民黨道歉。(記者黃仲明／攝影)

國民黨 挺侯陣線要求黨中央徵召新北市長侯友宜 後，鴻海創辦人郭台銘 5日表態爭取國民黨總統提名，侯友宜則是呼籲「大家團結在一起」。「郭侯之爭」正式開戰，郭台銘稱若民調輸了願支持侯友宜，侯友宜訴諸團結，雙方都在為未來的整合預留空間。

郭台銘5日以「台灣需要一個很棒的CEO」為主題舉行記者會，直指台灣正面臨巨大危機，最大的問題是經濟，而政治與經濟是密不可分，郭台銘刻意展現自己深具國際視野及高度，提出和平解方，而這正是侯友宜被認為最需補強的一塊。

郭台銘並強調「若民調輸了，願支持侯友宜」，顯現他的氣度與胸襟已與4年前不同，那個昔日怒指黨內初選不公、憤而和國民黨割席絕交的郭台銘，昨天向國民黨鞠躬道歉，用更柔軟的身段爭取國民黨2024門票，也為自己預留台階。

「郭侯之爭」展開，進階版的郭台銘有備而來，對於等待徵召的侯友宜形成威脅，不過郭表態爭取國民黨提名，也願意接受黨內民調結果，會全力支持最可能勝選者，以行動粉碎「郭柯配」傳言，這對於先前處於混沌的國民黨可說是一大催化劑，可以往前跨步，加速整合出總統提名人選。

事實上，郭台銘能不能回復國民黨黨籍、要不要做民調，都要由黨中央做決定，侯友宜只是被動的被納入民調、等待被徵召，正因為侯不便主動表態，所以對外回應2024議題，一律以「守護國家、人民服務，堅持初心不變」間接表態。

郭侯之爭，郭台銘表面上爭，卻也是不爭；侯友宜表面上不爭，卻也在等待徵召，雙方目前都在營造團結拚勝選的氛圍，國民黨有機會整合各方勢力一致支持最強人選，形勢會與4年前的分崩離析大不同，但若郭又負氣走人，2020之亂重演，那國民黨接下來每一步，都會走得步步驚心。