美中關係緊張台灣如何自處？柯文哲指可從「這2國」汲取經驗

民眾黨主席柯文哲。 （中央社）

前台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲 接受日經新聞訪問表示，台灣可以向日本 與新加坡 汲取經驗，學得在美中關係緊張之中的自處之道。

這位台灣下屆總統熱門人選告訴日經，「在亞洲，日本比（台灣）大得多，面對來自美國和中國的壓力也更大。不過在處理和這兩國的關係時，也有更大的彈性。」「（已故前總統）李登輝曾經不只一次對我說，每當夾在美中當中壓力倍增時，就該看看日本怎麼處理。」

他表示，「另一個很好的參考是，新加坡如何與兩大超級強權相處。在美國與台灣的關係，以及台灣與中國的關係上，我們應該採納日本與新加坡的做法，並相應地做出調整。」

柯文哲本周六將啟程前往美國訪問，日經說，華府有機會認識柯文哲和他的政黨。由於台灣現任總統蔡英文已經不能再選第三任，明年元月的台灣總統選舉，將有很多競爭。

鴻海創辦人郭台銘5日上午已公開表示，將爭取國民黨提名競選總統。

柯文哲批評民進黨因為反中，變得「傾向戰爭」，而國民黨對中國大陸又太畢恭畢敬。他認為，在這個緊張時刻，他帶領的民眾黨最適合領導台灣。

柯文哲說，台海衝突不太可能發生，主要是中國和美國都不想「挑起核武戰爭」。「但我們憂心擦槍走火或是誤判。」他強調，歷史上許多戰爭都因意外事件而起。

「台灣與美國有著共同價值，相同的生活模式和政治體制。台美是民主同盟，但每個國家有自己不同的定位和利益。」柯文哲確定台灣站在美國這一邊，希望台灣在國際舞台上有更多空間。他表示，沒有到中國訪問的計畫。而他看美中緊張關係，至少未來15年內不會解決。

柯文哲認為，現階段主張「一個中國」是不可能的，因為台灣事實但非正式的獨立「現狀」是唯一選擇。要與中國大陸統一，或是宣布獨立，都不可能。

他主張強化台灣防衛，嚇阻中國進逼，但應增加與中國的文化與經濟交流。「我們不挑起戰端，但我們也不畏戰。」柯文哲說，台灣需要備戰同時降低戰爭風險，「最終目標在尋求區域和平。」